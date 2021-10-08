華碩板卡、PC業務齊揚 9月營收創14年單月新高 16:212021/10/08 工商 翁毓嵐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 品牌廠華碩（2357）受惠板卡業務價量齊揚，筆電出貨亦持續暢旺，拉抬9月集團合併營收突破561億元，品牌合併營收亦達532億元，雙雙站上自2007年12月以來的單月營收新高，並較去年9月的高基期增長兩成左右。 累計華碩第三季集團營收及品牌營收分別達1391億元及1301億元，同步創下歷年單季新高。華碩表示，在品牌營運維穩健康成長動能下，面對後市將持續與產業夥伴合作對應供給面的不確定性，穩健朝今年設定的成長目標邁進。 商用筆電、伺服器需求旺 緯創、英業達9月營收同站今年新高 PVC、EVA、PE價量齊揚 台聚集團營收報喜 #華碩 #板卡 #品牌 #PC #齊揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》創高無懸念 台驊9月營收站上40億元 16:342021/10/08 財經 創業加盟回溫 揚秦前三季累計營收11.34億元創歷史新高 15:482021/10/08 財經 《半導體》世界先進9月、Q3、前9月營收 全部創新高 15:432021/10/08 財經 華新科9月營收寫七個月新低 15:442021/10/08 財經 《半導體》華邦電9月、Q3營收再攻高 16:162021/10/08 財經 新事業挹注 三一東林科技9月營收創高 10:302021/10/08 財經 天正國際9月營收寫三年新高 10:212021/10/08 財經 9月出口規模396.5億美元 創單月新高 16:332021/10/08 財經 股市短波－國光生9月營收 單月次高 04:102021/10/08 證券．權證 《資訊服務》精誠9月營收創同期高 Q3寫單季紀錄 15:082021/10/08 財經 《鋼鐵股》不鏽鋼市況熱 彰源、允強Q3營收續揚 11:112021/10/08 財經 財經熱門新聞 美債市又炸了 小心引爆全球股市大殺戮 - 財經 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 孟晚舟回歸也難救 外媒：華為2大支柱崩塌 早已面目全非 - 財經 STUDIO A啟動Apple Watch Series 7預約啟動 振興券加碼 五千元變六千元 - 財經 - 工商 反思強硬外交作風 不隨美國起舞 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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