金屬機殼廠可成（2474）盤後公告9月份營收31.52億元，月減2.9％，年減61.1％，受到供應鏈缺料、大陸限電措施影響，可成第三季營收季減5.1％，年減58.3％。

累計可成第三季合併營收98.68億元，較第二季的104.02億元減少5.1％；相較去年同期236.68億元，年減58.3％，環比下降除因供應鏈持續缺料、新冠病毒變異衝擊運能，近期大陸擴大限電措施亦影響下游組裝廠拉貨，同比下降主因泰州廠營收不再計入。

可成表示，因應後疫情時代需求逐漸由消費轉向商用趨勢，今年以來客戶陸續推出新產品，整體供應鏈亦持續進行動態調整。時序進入電子產業傳統出貨旺季，惟缺料狀況仍存在不確定性，公司將持續密切關注市場供需變化，審慎管理庫存水準。預期第四季因產品組合持續動態調整、以及來自新產品/新客戶貢獻，對營收將有所挹注，惟實際表現仍需觀察缺料狀況是否緩解而定。

可成統計，2021年累計前九個月集團合併營收328.99億元，較去年同期638.23億元，年減48.5％。排除供應鏈缺料影響，累計營收年減幅度大致符合公司對泰州廠營收今年不再計入的預期。