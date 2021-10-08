連鎖餐飲集團豆府（2752）9月營收1.5億元，年減0.38％、累計1月到9月營收11.92億元，年減7.86％。

展望後市，10月份隨著國內疫情趨於穩定，政府逐漸放寬餐廳內用相關規定，將有助於來客數的增加，帶動營收成長，而在疫情期間導入的外帶外送服務將持續挹注營收。

為迎接雙十連假及五倍券的發放，豆府加碼推出「豆府為你加碼8倍回饋金」及「不限消費方式滿額即送10道超人氣料理」等活動，相信能帶動一波報復性消費，為營收帶來成長動能。在餐廳外的銷售通路上，豆府持續與超商通路合作，將於10月中下旬推出涓豆腐明星產品─「韓式蜂蜜醬味炸雞」冷凍包，也將為10月份營收成長帶來助益。

9月份受惠於持續開放內用，豆府單月營收已回復至疫情前的八成以上，在8月份新展的四間門店營收都維持一定的水準，其中代理的米其林泰式新品牌「帕泰家」，在疫情下更是獲得不錯成績，而9月份推出的韓式火鍋新品牌「釜山宗家」亦深受消費者好評，均為9月份營收帶來成長動能，與去年同期相較僅年減0.38％。

在疫情影響仍不確定的情形下，豆府的展店將更為審慎評估，第四季已於10月初新展一間韓姜熙的小廚房，預計年底前會再新展一間涓豆腐。