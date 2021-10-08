陳嘉樺（Ella）7日出席代言活動，親自示範拿手菜色。在活動當天，Ella老公兼經紀人賴斯翔與4歲兒子「勁寶」也一起陪同到場支持，Ella笑說兒子現在時常撩她，互動萌翻，勁寶甚至在現場當場開撩，用著可愛的小奶音說：「我已經愛妳了，喜歡跟媽媽談戀愛。」大秀母子之間的好感情。

Ella向來形象活潑熱情、愛家，深受廠商喜愛，今年不畏疫情，目前粗估已接下10個代言，計畫將開始有新的電影開拍，近日進入電影讀本階段，她說這部原本去年9月就要拍，因為許多因次，才延到現在，至於今年跨年演唱會，她坦言將會留在台灣演出，還自虧因為年紀變大、體力變差，只會接1場，不會南北奔波，「目前還在談當中，不確定會在哪個城市跨年。」

Ella在活動現場，親切也跟幾位對料理有熱情的粉絲一起互動合照，分享做菜的小故事與小秘訣，她受邀擔任一日店長時，開心表示自己因為疫情更加喜歡下廚，因為家人的身體可以更照顧得到，也因為家人一起吃飯，感情更好，家事也一起分工，覺得更有凝聚力。