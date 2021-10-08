泰安甜柿開始上市。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉是甜柿的主要產區，中秋過後也是甜柿開始上市的季節，為了讓更多消費者看見泰安甜柿，泰安鄉公所舉辦「甜柿公主選拔賽」將在10月30、31日2天決選，泰安鄉長劉美蘭歡迎各地美女都來報名，吃好柿，拿獎金。縣長徐耀昌更全力推薦到泰安吃甜柿、泡美人湯。

泰安鄉甜柿栽培面積約135公頃，集中在大安溪畔的象鼻、士林、梅園及汶水溪畔的錦水、清安、大興等泰雅族部落。栽種在海拔8百至1200公尺左右的雪霸山區，年產量約130萬公斤。栽種出來的甜柿果實碩大、果肉甜脆、風味絕佳，糖度在15度以上，高品質打響「泰安甜柿」知名度，深受消費者喜愛。

苗栗縣長徐耀昌歡迎各地民眾來泰安旅遊，吃甜柿、泡好湯。（謝明俊攝）

泰安鄉甜柿公主選拔賽冠軍可獲3萬元獎金。（謝明俊攝）

疫情解封後，泰安鄉公所特別規畫「2021泰安甜柿公主暨農產品系列活動」，將「泰安甜柿」與「甜柿公主選拔賽」結合，邀請全國各地敢秀、熱情、活潑的佳麗們，一同共襄盛舉、享受舞台，相互交流，為泰安鄉甜柿代言。

泰安鄉甜柿公主選拔賽記者會，邀請多位可愛甜柿女孩熱舞表演。（謝明俊攝）

「甜柿公主選拔賽」將在10月30日、31日登場，泰安鄉公所熱情邀請全國各地民眾參與，即日起開放報名至10月14日中午12點，冠軍獎金3萬元、亞軍2萬元、季軍獎金1萬元，另外還有最佳造型、最佳人氣獎、最佳儀態獎、最佳笑容獎、最佳活力獎、最佳才藝獎、最佳造型獎、最佳氣質獎等七個獎。比賽現場還準備有風味餐、晚會活動等，邀請非洲鼓、小朋友最愛的氣球達人─草莓老師、舞蹈團體、唱作歌手張語噥到現場來演出，還有豐富的摸彩獎品的等著您，歡迎您到泰安鄉一起同樂！