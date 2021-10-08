振興五倍券8日開領，在高雄使用還可拿到高雄券，巿長陳其邁8日在哈瑪星舊三和銀行所在咖啡館消費五倍券，除了拿到高雄券，還獲得業者加碼。他說，不是來搶銀行，但花500元振興券就有這麼多優惠，跟搶銀行沒什麼差別。

「高雄開就賺」陳其邁說，沒開沒賺、小開小賺、大開大賺、瘋開就瘋賺。選擇到三和銀行，就是告訴大家，假如不夠就加碼。以五倍券數位綁定高雄券來說，共有63萬人，依經驗值推估，將提供10萬張1000元高雄券。

他告訴大家不用煩惱，如果不夠，就加碼到20萬張。另外日日抽、周周抽、月月抽，獎品豐富，抽到你精神衰弱，作夢都會想到明天開獎是怎樣，但有訣竅要告訴大家，當然是趕快買、趕快消費、趕快抽獎，最好第1周就花完。

他也提到，來三和銀行消費不是來搶銀行，但是剛剛用了500元振興券，就獲得了100元高雄券，以及業者其他的加碼，其實跟搶銀行沒什麼差別，所以把握時間，這不是魷魚遊戲，這個是溫馨感人的故事，花錢就是幫助別人。