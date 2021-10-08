在台中市政府新聞局支持和台中市影視發展基金會共同推動下，台中國際動畫影展已成為台灣最大型的動畫影展。林筱淇表示，今年本屆焦點影人謝文明導演去年以動畫短片《夜車》拿下金馬獎最佳動畫短片，今年再拿下動畫四大影展薩格勒布影展首獎，進而取得奧斯卡入圍門票，該部片也榮獲甫閉幕的渥太華國際動畫影展觀眾票選獎Public Prize大獎。謝導演表示，上一次來台中參展時，就是《夜車》剛完成的時候，因此對台中國際動畫影展有著特別的感情，今年很高興能與曾獲得兩次奧斯卡最佳動畫短片提名的動畫大師伊舒帕特爾（Ishu Patel）共同成為本屆焦點影人，也期待在影展現場與觀眾交流互動，分享自己一路走來的創作脈絡與經驗，希望能夠激發台灣動畫創作者的多元想像，也將經驗傳承下去。

藝人柯有倫及新生代戲劇小生邱志宇現身記者會。

共計有156部影片在影展期間放映，同時也會有69部國內外精彩動畫將角逐總獎金高達120萬元的短片競賽獎項，8個競賽獎項及2個會外賽票選獎都會在13日舉行的頒獎典禮上揭曉。擔任本屆短片競賽決選評審的五位國內外影人，包括台灣動畫導演王世偉及黃勻弦、動畫特效師克里斯（Chris Armsden）、動畫界專家學者簡拉卡（Janaka Rajapakse）與凱文蓋格（Kevin Geiger），將於影展期間選出今年度優秀作品。評審團代表凱文蓋格表示，今年短片競賽報名投件數創下歷年新高，進入決選階段的作品創作手法及表現主題豐富多元，想必決選過程中又會經過一場熱烈的討論。

謝文明導演以《夜車》橫掃國際，創下目前唯一華人在國際動畫「四大影展」中奪下兩獎項的紀錄。

此外記者會上更有知名戲劇演員柯有倫及新生代戲劇小生邱志宇驚喜現身，分享與動畫電影的淵源以及曾經參與過動畫電影配音等趣聞！柯有倫表示，受疫情影響，之前在家當個稱職奶爸，陪伴小孩的過程也發現動畫，能讓小孩透過觀察及色彩豐富的畫面帶動幼齡學習的好奇心，不論是知性或感性的故事傳達，在動畫世界裡一切都變的很合理也充滿教育意義，因此特別推薦影展中適合親子共賞的「寶貝小宇宙」單元，從動畫帶領孩子認識新的世界。另外曾為迪士尼動畫電影《動物方城市》配音的演員邱志宇說，動畫是最能夠傳達想像力的媒介，本屆影展主題「維度－空間」也很契合面臨各種變動與挑戰的新時代。除了期待今年影展來自各國精采的節目內容外，邱志宇也羨慕台中市民覺得影迷朋友超有福氣，不需到國外就能欣賞來自國際間的優秀動畫作品。

節目總監張晏榕及三位國際決審委員於記者會現場分享對台中國際動畫影展的觀察與期許。

新聞局表示，影展期間除了放映精采動畫影片，也安排多場動畫講座與周邊活動，尤其10日（日）將有焦點導演的大師講堂「動畫鬼才相談所」邀請國際大師伊舒帕特爾與謝文明進行新銳交鋒對談、另有「新媒體動畫相談所」暢談動畫世界與VR新技術的化學變化。此外，更邀請觀眾參與選出觀眾人氣票選獎和最佳兒童短片獎等會外賽獎項，以及免費參加13日（三）的頒獎典禮，共享榮耀時刻！影展於10月8日至10月13日在新時代凱擘影城舉行，每場放映與活動均配合中央流行疫情指揮中心規範，在緊守防疫措施下進行。影展現場與全台ibon售票系統皆可購票，更多售票資訊及影展精彩片單等詳情，請至台中國際動畫影展官方網站twtiaf.com和官方FACEBOOK粉絲頁(facebook.com/tiaf.taichung )查詢。