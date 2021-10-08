萬眾矚目最神秘的台南台鋼獵鷹籃球隊，繼公告教練團後，積極肯定了獵鷹陣容。府城球迷久等了，南台灣的熱情催生出第一批獵鷹陣容！首批完整本土球員名單包含張幃翔、蔣喬安、張家榮、劉駿霆、高國強、吳念哲、黃宗翰、林梓峰、曾品富、龍弘元。

傳承台南文化古都的堅持與執著以及台鋼集團策略創新的理念，總經理錢韋成將帶領團隊積極翻轉組團落後的情勢。首批獵鷹陣容包括了曾經叱吒HBL、UBA、SBL的球員，也有退役後回歸，籃壇都熟悉的面孔。更隱藏著自行創業與轉職之後，因著府城的熱情，再次點燃籃球夢的獵鷹成員！

由台南子弟龍弘元領軍，身為台南台鋼獵鷹的隊長免不了扛下重責，去年從台銀退役後轉任教職的「大元」龍弘元，也乘載了球隊老大哥的角色，帶領年輕球員重拾籃球夢。而本次陣容中亮點包括了，HBL強權泰山高中畢業並且擁有超強心理素質的高國強、張幃翔以及強恕班底曾品富、來自師大爾後自行創業的黃宗翰；轉職訓練師回歸球場的蔣喬安、離開九太延續生涯的張家榮以及選秀中選的吳念哲、林梓峰與劉駿霆。

陣容名單或許都有斜槓或別名的代表，其中球迷最熟悉的高國強，福建回來成為訓練師的角色，又再次投入球員身份。亦有來自名校畢業後卻自行創業的黃宗翰以及其他退役又回歸球場的球員，無非都是為了心中還有夢想。而府城給了一個機會，獵鷹成員絕對會努力翻轉情勢，有如台版魔球或是鋼鐵擂台，故事性絕對超越其他隊伍。

團隊陣容還將陸續公開，府城球迷殷殷期盼的職業球隊正在努力翻轉情勢。總經理錢韋成表示：「你不需要很厲害才能開始，你要開始才能變得厲害。」代表著台南台鋼獵鷹正準備著起飛，而外界稱最神秘的球隊陸續到位。

為了不讓球迷失望，接下來將會嘗試更多的在地化連結與運動風氣推廣。而昨日特別為獵鷹成員拍攝首批形象照，剛柔並濟的造型，盼府城文化能藉由台南台鋼獵鷹的組成，讓全台球迷耳目一新。敬請鎖定台南台鋼獵鷹粉絲專頁，將陸續介紹獵鷹成員出場！