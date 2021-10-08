為振興台中觀光旅遊市場，台中市府整合觀光相關公協會團體、旅行業者及在地商家業者等資源，推出10條專屬創新體驗遊程二日遊。（盧金足攝）

疫情悶太久，終盼來漸微解封，為搶五倍券與秋冬旅遊商機，台中市府觀旅局配合購物節推出團體旅遊方案，享受台中兩天一夜行程，規畫10條兩日遊路線，搭配10月10日至12月9日為期兩個月購物節活動，遊美景、吃美食，購物節抽獎，可能獲百萬現金獎或千萬豪宅當伴手禮。

「遊在台中、買在台中！」觀旅局振興台中觀光旅遊市場，整合觀光相關公協會團體、旅行業者及在地商家業者等資源，推出「Fun新玩」遊程，以主題式活動及套裝式遊程兩大亮點，推廣「山、海、屯、都」區域為目標，10條專屬創新體驗遊程二日遊，結合科技饗宴、單車採果、山林美境、一湯入魂等多元主題，吃喝玩樂樣樣齊全。

觀旅局長韓育琪表示，特別精選8樣深具山珍海味意象的客製化伴手禮，包括超人氣太陽餅、鳳梨酥、芋頭酥餅、山城果乾、珍珠奶茶牛軋糖、台中高山茶及柿葉茶等，富有台中韻味的特製伴手禮一次打包。

「台中Fun新玩，山海屯都正精彩」每條遊程安排導覽服務及特色體驗活動，10月12日活動開賣第一天，持振興券購買遊程即享買一送一限時優惠，活動時間持振興券購買遊程，不限振興券使用面額，每套遊程可折抵團費1000元、揪團雙人成行再享每人優惠200元，12月25日前報名訂購遊程可參加抽獎活動。