美股續漲帶動，主要亞股紅通通，但台股6日卻是開高後震盪下殺收黑，尤其外資又轉為賣超並匯出資金，新台幣跟著走貶，且一舉跌破28元大關，上演股匯雙殺，終場收在28.046元兌1美元，創近二個半月新低，貶值9.4分，為一個半月來單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量放大至14.13億美元。

新台幣同時也收周線，本周累計重挫1.64角或0.58％，周線連二貶。外匯交易員指出，美股科技股繼續領漲，台股開盤後短暫上攻後，隨即因賣壓出籠翻黑，下跌逾百點，最後收挫73點至16640點，新台幣跟著轉為貶勢。主要是外資一日買超後又再轉賣超新台幣145億元，繼續提款走人，出口商相對淡定，不急著拋匯，可能想等更好的價格，新台幣也失去支撐力道，直接站上28元價位。

外匯交易員認為，美國債務上限有解，且初次請領失業給付人數大跌，就業市場改善，預期將發布的非農就業數據也不錯，代表美股最壞情況應已過去，可望帶動亞股跟漲，台股也在震盪後重啟攻勢，加上外資若回頭加碼台股，新台幣可望止貶，28元價位也不至於成為常態。