微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站6館搭配振興五倍券今（8日）上路推出「7倍返還活動」，可獲得會員點數6萬點，等同購物金6000元，還可兌換價值超過1000元的來店禮，等於5000元變7000元，6館限量1000份。早上9時開放領券後，有不少消費者趁百貨開店前報到，目前已兌換8成，可見熱度。

微風廣場SantaMariaNovella熱銷小蒼蘭保濕香氛禮盒組，原價6150元、特價5000元，限量20組。（微風提供）

微風南山、微風信義EdHardy極簡Logo牛仔寬褲，1萬1980元。（微風提供）

微風信義區3家百貨包含微風信義、微風松高、微風南山21日起展開周年慶，預期在五倍券的帶動下，業績對比上半年將可成長30％以上，若以去年三倍券帶動商機約15至20％成長來看，預計今年可倍數成長。

微風松高POLAR LIGHT Tom Ford墨鏡，原價2萬元、特價1萬元，限量10支。（微風提供）

另，BREEZEONLINE也同步參與這次五倍券回饋活動，單筆滿5000元送5000點，價值等同500元，累贈無上限，等於買愈多贈愈多。全站精品輸入折扣碼「FIVE5」享10%OFF（部分品牌不適用），全站消費滿額於訂單備註「我要獨家時尚防疫組」，送極淨精油乾洗手50ml+VUE SHIELD全防護鏡架式時尚防疫面罩，價值1659元，限量100組。還有會員專屬點數5倍回饋、滿千元送點數等，預估BREEZEONLINE整體業績可較平日約成長1.5倍。