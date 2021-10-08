微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站6館搭配振興五倍券今（8日）上路推出「7倍返還活動」，可獲得會員點數6萬點，等同購物金6000元，還可兌換價值超過1000元的來店禮，等於5000元變7000元，6館限量1000份。早上9時開放領券後，有不少消費者趁百貨開店前報到，目前已兌換8成，可見熱度。
微風信義區3家百貨包含微風信義、微風松高、微風南山21日起展開周年慶，預期在五倍券的帶動下，業績對比上半年將可成長30％以上，若以去年三倍券帶動商機約15至20％成長來看，預計今年可倍數成長。
另，BREEZEONLINE也同步參與這次五倍券回饋活動，單筆滿5000元送5000點，價值等同500元，累贈無上限，等於買愈多贈愈多。全站精品輸入折扣碼「FIVE5」享10%OFF（部分品牌不適用），全站消費滿額於訂單備註「我要獨家時尚防疫組」，送極淨精油乾洗手50ml+VUE SHIELD全防護鏡架式時尚防疫面罩，價值1659元，限量100組。還有會員專屬點數5倍回饋、滿千元送點數等，預估BREEZEONLINE整體業績可較平日約成長1.5倍。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。