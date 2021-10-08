台北市秘書長陳志銘稱「台北熊好券」延期原因之一是預算墊付案未過關，遭議員質疑甩鍋議會，陳雖為「預算程序」有誤公開道歉，卻改口稱受訪內容遭片面解讀。對此，台北市副市長黃珊珊8日回應，從市長到市府，都沒有甩鍋給議會，程序上沒有完備，這部分很抱歉。

黃珊珊表示，從市長到市府非常感謝議會，議會讓市府9月22做追加預算報告、9月29日就付委，10月6日本來希望通過，但的確是有些局處沒把程序說的很清楚，沒有順利通過，感謝議會追加預算、尤其是墊付案先付委。

對於陳志銘的說法，黃珊珊說，秘書長應該沒有這個意思，但的確是有事實程序沒有通過，也為機關沒有說明清楚來向道歉，「市府從來沒有甩鍋給議會意思」，市府跟議會對北市振興都有志一同，希望局處再做相關說明，下周可以順利圓滿。

對於議會還揚言11日之前如果市府不道歉，預算就別想過，若預算未通過，是否熊好券抽籤將往後延。黃珊珊表示，一定會按照議會預算程序，通過才會執行，針對有些局處無法及時向議會說明，這部分感到抱歉，「整件事，從市長到市府，都沒有甩鍋給議會或認為是議會的問題」，程序上沒有完備，這部分很抱歉。