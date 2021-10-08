饒舌團體Asiaboy禁藥王、栗子Lizi，近年憑藉著辛辣的音樂風格和充滿張力的現場演出在嘻哈圈快速崛起，更曾亂入選美比賽和星二代孫安佐同台，但先前禁藥王曾因個人身心問題，由經紀公司對外公告需暫離舞台，粉絲十分關心，幸好數個月後，禁藥王重新回到舞台上演出，並接連和黃明志、博恩合作〈Hello Hater〉、〈芋頭別來亂〉等歌曲。

禁藥王：「那時候就是工作太多壓力太大，導致我身心狀態都不太穩定。畢竟爆紅之後，我在路上都會被認出來，很不習慣。」先前經紀公司的聲明之中，有提及他本身自小就有著過動症和多重情緒障礙。對此禁藥王也不諱言也是開始音樂創作，才讓他能夠與這些精神疾病共處，同時也很感謝自己的搭擋栗子在他低潮時不離不棄的照顧和陪伴。

他們在新冠肺炎疫情之中，持續維持創作能量，同時站上台灣首個嘻哈選秀節目《大嘻哈時代》擔任踢館大魔王，獲得好評，近日他們再度推出新歌〈生活必取〉，日前拍攝新歌MV，禁藥王表示私底下同時喜歡上養魚，喜歡拍家中的魚缸，更是在經紀公司裡頭養起了羅漢魚，每天去換水餵魚樂此不疲，禁藥王笑說：「養魚很放鬆，看魚在魚缸中游來游去沒有壓力的感覺，覺得自己也可以像牠們一樣，好好地過生活。」