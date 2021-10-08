林明溱化身網紅直播主嘉賓，倡雙十連假南投平安遊。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣長林明溱響應全國交通安全月，化身直播網紅嘉賓，推薦南投風景區即時影像APP，邀請全國民眾國慶連假暢遊南投，行經路口「慢、看、停」，切勿疲勞駕駛和酒駕，一路平安，開心遊南投。

南投縣政府為降低路口交通事故死傷人數，以「汽機車及行人路口安全」為主題，在縣府臉書粉絲專頁，規畫網路直播抽獎活動，自10月1日起至10月22日，每逢周五邀請不同類型網紅，在縣府FB粉專直播，受到網友矚目。

林明溱說，疫情趨緩，民眾出遊意願提升，周末是雙十連假，歡迎各地民眾到南投旅遊，出發前要規畫好路線，車輛也要做好安全檢查，才不會半途拋錨，掃興而歸；10月是交通安全月，大家互相禮讓，多一分小心，才能快樂出門、平安回家。

過去，縣府交通安全宣導多以兒童、高齡者為主；此次特別針對年輕族群為重點，因此，林明溱化身為直播主網紅嘉賓，和「Aiky一點GO瘋旅行」，一起到中興新村，實地探訪丘山茶、ｅ92依舊愛咖啡等文創聚落特色商家，分享暢遊南投美景的經驗。

林明溱還展示南投風景區即時影像APP，這款手機應用程式內容，涵蓋南投縣風景區對外主要幹道，只要點閱上網，即可掌握各風景區即時交通狀況，提前規畫行車路線。

林明溱重視交通安全，參與每場道安宣導，還擔任導護志工、跳道安廣場舞，他擔任導護志工的相片，還被南一書局編入國中社會教科書；縣府交通安全宣導，連續4年獲得交通部考評全國第3組第1名。