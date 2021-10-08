行政執行署屏東分署成功拍出寬度僅約35公分的狹長型土地，以總價28萬9000元底價拍定。(屏東分署提供)

歷經15次拍賣終於拍出！行政執行署屏東分署辦理聯合拍賣會，共成功拍出不動產3筆，其中最特別的是一筆坐落於屏東市區2棟透天建物間，寬度僅約35公分的狹長型土地，歷經15次拍賣，終於在當天以28萬9000元底價拍定，標走的則是隔壁屋主。

行政執行署屏東分署指出，該筆土地長度約16公尺，面積為4.84坪，但因臨路入口處有用戶管線經過，狹窄到現場查封時執行人員無法由臨路入口進去，需借道隔壁住戶才能進去履勘實際占有使用情形。

屏東分署自2013年即開始拍賣這土地，每輪拍賣前都會依法進行鑑價與詢價程序，依據估價公司所提供的報告來核定底價，鑑價金額依市場行情波動，因此15次拍賣中，最低底價曾在2015年4月來到16萬4000元，最高則是2020年4月間的40萬元。

由於土地地形特殊，最寬處僅有70公分，且夾在二棟透天建物間，每坪約6萬元拍定價格，讓買到的隔壁住戶可以發揮土地最大利用價值，又因拍賣價格遠高於之前最低底價，讓義務人所欠債務得以獲得較大清償，屏東分署說，這次拍賣可說是創造義務人、公法債權人以及鄰宅所有人的三贏局面。