警方破獲億元賭博洗錢機房，查扣嫌犯犯案的電腦等工具。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方將涉嫌從事賭博洗錢機房的6嫌移送法辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

刑事警察局南部打擊犯罪中心8日宣布破獲一起賭博洗錢機房案，逮捕5男1女的嫌犯，年僅22歲的黃姓主嫌在台南東區大樓租下3屋，雇用4男1女採2班輪班24小時制，半年來洗錢上億元，警方上月底循線衝入機房逮人，黃嫌剛輪完班準備外出買早餐果腹時就逮，全案訊後依賭博及洗錢防制法等罪送辦。

刑事局南部打擊犯罪中心偵五隊警方今年初接獲情資，指出有不法分子藏匿於台南市東區1棟大樓套房從事洗錢機房犯罪，於是和台南市玉井分局、高雄岡山和旗山分局等單位共組專案小組偵辦。

警方調查發現，年僅22歲的黃姓男子約半年前在台南市東區相鄰大樓內分租3處套房，雇用41歲的吳姓男子等4男以及28歲的鄭姓女子，幫大陸博弈集團從事賭博洗錢不法行為，由於賭博金額龐大，該集團24小時分2班輪班制，因工作期間鮮少外出，經常叫外送員送餐食點心。

警方見蒐證時機成熟，9月29日持搜索前往該處機房執行搜索，當場查獲剛好要外出買早餐的黃嫌，衝入屋後，踹破房間門查獲睡夢中的嫌犯等5嫌，並當場查扣電腦主機9台丶筆電2台丶手機51支丶U盾卡、金融卡丶房屋租約丶點鈔機丶路由器等物。

警方調查，黃嫌等人從事網路博弈洗錢機房約半年時間，洗錢金額約4800萬人民幣、折合台幣約1.1億台幣，黃嫌等人可分得180萬的獲利，訊後依違反洗錢防制法和賭博罪嫌將黃嫌等6人送辦。