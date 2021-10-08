網路上流傳1則有趣影片，1名男子到住家外頭靠近邊坡的地面就地小便，沒想到疑似因發現外頭監視器，欲轉身躲避鏡頭時一時踩空，竟當場整個人摔下邊坡，消失在畫面中，意外發生在一瞬間，男子連「塞回」時間都沒有，不少網友笑說，「好慘，被救起來時，鳥還在外面」、「這才是真正的尿遁」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1則影片，影片中1名男子疑似在靠近邊坡的住家外頭直接朝山區就地小便，男子小便完後疑似看見監視器鏡頭，欲轉身時一個不留神向前踏出1步，竟當場跌落水泥平台，摔到一旁的邊坡，整個人消失在影片畫面中，全部過程被巷口的監視器拍下，只見男子跌下時屁股先重摔1下，接著再滑落山坡，還能見到草葉騷動，但男子後來的狀況不得而知。

路邊尿尿成「摔鳥俠」 男掉落邊坡消失成真實版「尿遁」

短短10秒的影片在網路上瘋傳，原PO寫下「咦？大哥去哪兒了」，短時間也累積超過8千個讚、1千多則留言；其他網友笑說，「灌溉植物，真是有善心的移動式澆水器」、「好慘，被救起來時，鳥還在外面」、「摔下去時還不忘扶鳥」、「這才是真正的尿遁」、「這個不小心灑到好兄弟頭上，在修理他」。

也有網友說，「感覺邊坡很高，應該不得了」、「後續應該是邊滑邊尿」、「亂小便的下場」、「突然看到有監視器後來個華麗的側身，直接到B1」、「鳥看到草叢想回歸大自然是正常的」、「人家不想妨礙風化。是好人」、「這下是不尿尿了，是剉屎了」、「棒個尿棒到滾下山了」。