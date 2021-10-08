國慶3天連假開始，台南市永華市政中心西拉雅廣場10日上午7時40分將舉辦國慶升旗典禮，台南市長黃偉哲率領幕僚出席，永華市府廣場周邊道路8日下午布置200面國旗，重現旗海飄揚景觀。

台南市在國慶3天連假期間，西拉雅廣場舉辦多場表演，8日起連續兩天有台南藝術節登場，黃偉哲10日上午7時40分將在憲兵擔任旗手下，率領一級幕僚參加升旗典禮。10日晚上還有1場邀請多位知名歌手的大型演唱會。

台南市民政局8日下午開始在西拉雅廣場周邊布置國旗，200面大型國旗插滿廣場周邊道路，10日升旗當天，還會分發手持小國旗給民眾，展現旗海飄揚的國慶氛圍。

台南市去年舉辦國慶煙火，事前因為沿路未插國旗受到國民黨籍議員抨擊，今年國旗回歸西拉雅廣場。

台南市民政局表示，青天白日滿地紅柿國民精神依託，今年東京奧運重燃起民眾心中對國旗的熱愛，國慶當天除了市府與議會周邊大型旗海，現場發放小國旗讓參加升旗的民眾可以人手一旗揮舞，回歸國慶紀念精神。

今年台南市升旗典禮邀請大同國小舞獅戰鼓隊擔任開場，憲兵隊弟兄擔任升旗手，典禮過程保持莊嚴。

為落實防疫工作，今年國慶升旗設置有入口管制，以及實施實聯制、量體溫、手部消毒等防疫措施。參加升旗的市民朋友並需全程佩戴口罩。