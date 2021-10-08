Hosea推出新單曲〈傀儡搖籃曲〉。（華納音樂提供）

嘻哈新人Hosea近日推出新單曲〈傀儡搖籃曲〉，年僅19歲的他目前就讀雪梨大學，雙主修哲學系及考古系，之前為了一邊準備考大學一邊做音樂，每天只睡2、3個小時，導致健康亮紅燈、左半邊顏面神經失調，Hosea今（8日）受訪回憶當時情形說：「第1天起來臉腫腫的，第2天眼睛有點不開，第3天喝湯嘴巴閉不起來才去看醫生。」所幸經過半年復健恢復逾九成，但目前仍有後遺症，「有時候睡覺左邊眼睛會閉不起來」。

Hosea當時被醫生診斷顏面神經失調並服用類固醇，因服藥導致他長達半年臉腫得像豬頭，「看完醫生後我拿到一張復建需知，要每天眨眼500下、臉部按摩、挑眉」，他如今睡覺時，左眼眼睛偶爾沒辦法閉上，爸媽知道他為了音樂搞壞身體，雖然生氣但並未阻止孩子往音樂圈發展。

Hosea從小備受流行音樂薰陶，高中時開始做音樂，作品放上YouTube反應不錯，連周杰倫的弟子派偉俊也注意到，兩人合作的〈Don’t Wanna Lie〉在YouTube獲超過600萬點擊，甚至連周杰倫也有注意到Hosea的才華，會固定按讚、分享他的貼文跟音樂作品，Hosea說：「很感謝杰倫哥鼓勵我，在創作這條路上是我一直以來的偶像。」也曾跟周董一起打籃球。