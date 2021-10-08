立委馬文君（右），關心農業生產行銷與農民生計。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

立委馬文君（左），體驗採茶同時了解農民的需求。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

南投縣魚池鄉、水里鄉近年因為沒有陸客與疫情衝擊，民宿觀光與農產銷售量銳減，人口外移與高齡化影響迫在眉睫；立委馬文君主張建構產業通信平台與「打開南投國際觀光藝術季」，重新擦亮南投招牌，帶領南投大翻轉。

馬文君表示，魚池鄉是「台灣紅茶的故鄉」，還有蘭花、香菇及咖啡產業，更擁有風光明媚的日月潭；水里則有「水果的故鄉」美稱，得天獨厚的水質和土壤，孕育優質農產品，車埕火車站、水里蛇窯文化產業鏈都在此地，堪稱發展觀光與農業的「美麗水沙連」。然而，近年來因大陸遊客止步，加上新冠肺炎疫情衝擊，民宿觀光旅遊人數遽減，農產品銷售量也下滑，影響地方經濟發展，急需「開啟重生」。

馬文君認為，透過「建構產業通信平台」與「打開南投國際觀光藝術季」兩大策略，將能讓南投「破繭而出」。建構產業通信平台以公部門的角色，成立整合性的電商平台，補足年長農民網路行銷策略的弱項，再將魚池鄉、水里鄉的文創、觀光、美食產業鏈結，在後疫情時代搭設產業行銷的平台。

「打開南投國際觀光藝術季」則參考日本「越後妻有大地藝術祭」，透過現代藝術將在地文化與土地緊密結合，舉辦南投國際觀光藝術季，結合展覽空間、商店民宿與餐廳產業，不僅帶來遊客，更能吸引青年返鄉從事相關產業。

馬文君擔任埔里鎮長時，率全國風氣之先，號召海內外人士到埔里long stay，體驗山城之美，成為當年的創舉。

馬文君指出，她過去有執行「南投long stay」與「台日鼓舞節」的經驗，一定能夠貫徹這兩項策略，除了能讓世界走進魚池鄉、水里鄉，打開南投之眼，更將創造光榮感，進而帶動整個南投的翻轉與未來布局。