國慶日連假來臨，台中市府勞工局提醒，依勞動基準法規定，國慶日屬法定應放假節日，依法應給假並給薪，如果勞工同意出勤，雇主應加倍發給工資，如適逢例假或休息日，應於其他工作日補休，補休日可由勞資雙方協商議定，勞工如於國定假日、補休日或休息日出勤，雇主應依照假別性質發給工資。

勞工局表示，事業單位若與勞工約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假日，今年國慶日為星期日，適逢勞工的例假日，雇主應給予勞工補休一日，補休日由勞資雙方議定，若勞資雙方協商於星期一（10月11日）補休，則可形成三日連續假期。

勞工局長張大春提醒，若國定假日遇勞工的工作日，雇主應給予勞工放假一日，且工資照給，如經勞工同意出勤，雇主應加倍發給工資。國定假日亦可經勞資雙方協商同意與其它工作日對調，但該協商因涉個別勞工勞動條件變更，應徵得勞工「個人」同意。

經調移後的原休假日已成為工作日，勞工於該日出勤工作，不會有加倍發給工資問題，但如果雇主要求勞工於調移後的休假日出勤者，工資應加倍發給。

勞工局呼籲，事業單位應保障勞工休假權利，如需勞工於國慶日期間出勤，應依法給薪，另提醒勞工休假期間仍應配合國家防疫政策，安心平安過佳節。