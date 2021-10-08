台北市基河路「圓山1號院」前入夜後變成夜市，往來人潮製造噪音、髒亂讓居民忍無可忍。（台北市議員汪志冰研究室提供／張立勳台北傳真）

台北市基河路上的「圓山1號院」居民向議員汪志冰陳情，白天是豪宅晚上淪為夜市，無照攤販不但擋住社區車道造成危險，1樓店面前一整排BB彈射氣球、打彈珠攤販更肆無忌憚，產生噪音、髒亂嚴重影響觀瞻及生活品質，汪志冰痛批，市府毫無作為，反而變本加厲，以法律位階極低的「台北市攤販長期精進計畫」，凌駕「台北市攤販管理自治條例」，用合法掩護非法。北市產發局對此回應，討論後提出解決方式，現場環境有違法即取締。

圓山1號院社區88戶有84戶向汪志冰陳情，其中4戶在國外無法連署，居民抗議社區車道出口左側10公尺內，遭無照攤販罔顧應淨空規定設攤，妨害視線造成危險，經統計社區門口3年來共發生24件車禍，晚上1樓店面外，有BB彈射氣球攤、打彈珠等11個攤販長期占據營業，環境相當髒亂、吵雜。

汪志冰不解無照攤商怎麼如此囂張，她進一步發現，市長柯文哲曾推動「台北市攤販長期精進計畫」，將無照攤販納管在社區門口就地營業，但她指出，毫無法律位階的計畫，竟可凌駕「台北市攤販管理自治條例」，簡直是用合法掩護非法。

她嘲諷，市府服務居然可以好到這種程度，無證攤販只要造冊列管就可營業，結果川流不息的夜市，製造出問題成為社區負擔，降低住戶財產價值、破壞市民生活品質。

對此，北市市場處長陳庭輝回應，經整頓後基河路營業環境和秩序比以往有改善，如果滿分100分現在有80分左右，與以前比起來有提升，但他也坦言攤販設置沒有取得店家同意書。產發局長林崇傑說，市場處將找攤販討論後續處理方式，目前現場環境若有違法即取締。