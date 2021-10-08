「富貴要人幫」這句話是真理，現今的社會若完全靠自己，成功的速度會變得非常慢。唯有找到貴人、跟對貴人，你向上成功的能量才會被放大。提到貴人，你的心中是否已經有幾個人選了呢？快跟著命理師沈嶸神準的靈數占卜，看看他究竟是你的什麼貴人？幫助你跟貴人的合作更加順暢無阻。

【選擇指引】

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「他是我的哪一種貴人？」再依照第一直覺，選擇一組你最有感應的數字。請務必靜心專注，才能得到最精準的解答。

靜下心，選一組數字吧！

選好了就馬上來看答案吧！

▍選擇數字「670」：各方面都很關照你的帶財貴人

你心中所想的對象在各方面都非常關照你，不論他表面上對你是和藹可親或不苟言笑，他的內心都是很願意照顧你的，願意將擁有的資源跟你分享，甚至會將珍貴的機會、客戶介紹給你。雖然他很樂意對你好、為你付出，但對方並不是只單純給你他擁有的資源而已，他更想教會你怎麼釣魚，所以有時候你可能會很疑惑，為什麼他幫助你的方式總是不夠直接，你仍然要靠自己的努力得到他為你牽線的機會、財富或感情，如果這個人是你的上司，代表他很願意給你升職或表現的機會，但你也必須拿出相對應的成果，相信他一定不會虧待你的。

沈嶸老師的提點：這種幫你帶財的金貴人，跟他們的應對就要更加注意。首先我就要問選到這組的各位：「若有人幫你發了財，你要不要也幫他發財加倍回報？」注意是加倍回報，而不是平行回報，因為時間絕對有成本，例如：十年前有個人送你一百萬去發財，後來你發財了，十年後你只還他一百萬合理嗎？一百萬過了十年早已經貶值了，何況人情是無價的。絕對不可讓曾經幫助過你的人心生不滿，這是非常嚴重的惡業，得罪金貴人你往後的日子鐵定不好過。唯有立即回報別人對你的好，能量才會平衡，你才能一直旺下去。

▍選擇數字「538」：對你情義相挺的義氣貴人

你心中所想的對象本身就是很重感情、重義氣的人，他對你非常的信任，願意無條件的支持你，尤其是在你最需要幫助的時候，他都會義無反顧地跳下來聲援你，甚至不問是非、利益，只因這個人是你，他就會傾盡全力支持你，為你站台，替你擋下不利於你的聲音。但同樣的，你必須看懂他對你的心意，對他的付出心懷感激，因為他是個重情的人，如果你輕視他的付出，甚至反過來踢他一腳，他可是會義無反顧地離你而去，跟你劃清界線。如果你也如他支持你一樣對他情義相挺，你會收穫一個願意跟你上刀山下油鍋的好夥伴，你們的情誼將會非常長久且堅不可摧。

沈嶸老師的提點：講義氣並不是盲目瞎挺，我也是個非常講義氣的人，我可以跟大家分享什麼是真正的義氣，這絕對是一個美德。真正的義氣是對任何人都真心付出，重視關係大於利益，從不把利字放在人的中間，真心的關係絕對大過於利，也許你現在還感覺不出來，但當你真的遇到困難時，你就會深刻感覺到，只有做人成功的人身邊留得住人。所以我們都要成為有義氣的人，對人真心、不算計他人，基於同類相吸的原理，你也會默默收穫一群對你死心踏地的人。

▍選擇數字「944」：給你安全依靠的感情貴人

你心中所想的對象非常在乎你心裡的感受，當你有什麼煩惱、困難或傷心事，都可以放心找他傾訴，他會是你疲累心靈的最佳港灣，隨時都願意敞開懷抱接納你，如果你發生了什麼，只要你願意告訴他，他一定會陪伴你一起克服。在精神上，他可以給你足夠的安全感，而在生活上他也能成為你的依靠，給你足夠的愛與包容，可說是你的精神支柱，這樣的對象是非常難能可貴的，你不但可以放心的信任他，甚至你在外面所受到的委屈，來到他身邊一切又顯得不重要了，在他身邊充飽電後，就又能夠重新再出發，所以這個對象會是你重要的前進動力。

沈嶸老師的提點：在這個充滿分裂、對立的二次元世界，心靈的平安是最難能可貴的奇蹟，真正的安全感是對任何事物都保有信心，即便事情的發展一開始看起來不好，你也能保有正能量，相信一切有其安排，那麼奇蹟就會逐漸湧入你的生活。奇蹟是會一直發生的，即使很微小，奇蹟也可以堆疊累積，後面會為你帶來大奇蹟，不斷讓奇蹟一直循環，你會對生活非常有安全感，有一天你的安全感就不必再外求，因為你已經在平安之內。

▍選擇數字「117」：給你提點和方向的智慧貴人

你心中所想的對象在某些方面具有過人的智慧，總是能適時地提供你正確的資訊和方向，甚至有時候他還會用比較嚴厲的態度指正你，但他們提供給你的建議往往都是最正確的，最後都能幫助你提升進步，得到好的結果，幫助你避開錯誤的決策，所以聽他們的準沒錯！所以有時若他們用比較嚴格、強硬的態度指正你，建議你不要跟他們硬碰硬，試著全盤接納他們給你的意見，如果他是你的長輩、上司，有時他只是求好心切、恨鐵不成鋼，不會太顧及你的心理感受。但不論如何，他都是引領你走上更成功的道路，你可千萬不要有眼不識泰山，弄丟了像燈塔一樣指引你明路的貴人喔！

沈嶸老師的提點：我必須恭喜選到這組的人，你們真的賺到了！這樣的貴人是最珍貴的，但是這樣的貴人往往容易被大部分人忽略，能慧眼識出這樣的貴人，你就已經在成功的路上了。這裡我也跟大家分享成功的心法：第一，找出你身邊能找到最有錢的人；第二，發現誰最有發財頭腦；第三，

找出誰一直督促你成功；第四，擁有能指正你在成功上的缺失的人；第五，跟隨他、追隨他，並立誓一定要比你現在更有錢。很簡單吧？只要照做你的成就必定不差。

▍選擇數字「323」：給你歡笑和樂事的歡喜貴人

你心中所想的對象談吐幽默風趣，跟你在一起時總帶給你許多的歡笑，你跟他在一起可以放心地做自己、開懷大笑，他甚至會跟你分享許多好玩、有趣的新鮮事，除了帶著你到處吃吃喝喝、小聚一番，甚至會帶著你嘗試很多新奇有趣的活動，跟他在一起可以幫助你消除壓力、放鬆地沉浸在快樂的心情中，釋放你平時累積的負能量，幫助你回到正能量的狀態裡，所以很多時候你剛結束跟他們的相聚後，隔天會感覺神清氣爽，又能找回滿滿的動力，繼續在自己的生活上努力。不過這樣的貴人相對而言連結度沒有那麼強，必須創造更多彼此關係的附加價值，你們的交情才能更長久。

沈嶸老師的提點：得到快樂與光明其實靠自己就能做到，你必須練習能從自己身上找回熱情和活力。其實這非常的簡單，只要你下定決心去做，你就是自己的發電機。首先你必須做自己熱愛的事情，你就會從中得到很大的創造力，遇到困難也要勇敢的克服，積極且勇於表達你的看法，不要壓抑你的情緒，你就會逐漸活出你的個人光彩，帶動運勢保持在旺盛的狀態，成為一顆耀眼的太陽。