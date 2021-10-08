選舉費用比藍綠多？ 柯文哲：因民眾黨誠實申報 17:042021/10/08 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今召開防疫記者會。（摘自柯文哲YT） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察院公布政黨政治獻金報告，民眾黨收支相抵後短缺2300多萬元，台北市長柯文哲被問及，選務費用支出為何比藍綠兩黨多？對此，他表示，因為民眾黨誠實申報就是用這麼多。 柯文哲8日於防疫記者會受訪，對於錢都花在哪裡？是否財政壓力大？選務費用支出為何比藍綠兩黨多？ 他說，因為民眾黨誠實申報，到最後就出現選舉費用比國民黨、民進黨還多的情形，「錢用在哪裡，都很誠實寫在上面，啊就是用這麼多」，至於錢短缺，「大家如果同情我們，可以捐一些給我們」。 馬英九所提九二共識走到盡頭？邱太三：陸跟國民黨同床異夢 悶壞了！全國民眾國慶時將湧入 高市府嚴陣以待 #民眾黨 #誠實 #藍綠 #申報 #選舉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 口罩解禁太著急？正反兩派想法兩極掀論戰 11:032021/10/08 健康 陳柏惟罷免案倒數 名醫舉民調曝可能性 00:372021/10/08 政治 冒名公布新竹市長人選假民調 市議會報案正視聽 12:452021/10/08 社會 費鴻泰批蔡英文「要團結卻詭計權謀」 籲召開國是會議 13:102021/10/08 政治 與賴神不同調 陳時中：要跟病毒共存 就要「共存亡」 13:412021/10/08 政治 109年政治獻金收支曝光！民進黨結餘最多、民眾黨出現赤字 12:272021/10/08 政治 海納百川》國民黨的路線與張亞中現象（李慶平） 08:412021/10/08 海納百川 碩士生打高端昏迷22天 父淚訴政府不聞不問「把人民當什麼」 12:232021/10/08 政治 派系大亂鬥 反制蔡獨裁 04:102021/10/08 時論廣場 陳柏惟涉賭博案綠委消失未留言加油 改在這個地方出現 11:062021/10/08 政治 肇逃案民進黨公職出面加油 挨轟厚臉皮護短 04:102021/10/08 政治要聞 政治熱門新聞 美要求台積電交出機密 AIT正式回應了 - 政治 陳柏惟駁玩賭博 撇輸1000元 顏寬恒一句話電爆 - 政治 陳柏惟罷免投票會過嗎？台中人黃暐瀚曝最新預測 - 政治 萬華某診所打莫德納1劑6000元 北市府調查結果出爐 - 政治 馬上吃起來！ 好食券到底怎樣用？ 5大實用QA報你知 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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