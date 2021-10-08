監察院公布政黨政治獻金報告，民眾黨收支相抵後短缺2300多萬元，台北市長柯文哲被問及，選務費用支出為何比藍綠兩黨多？對此，他表示，因為民眾黨誠實申報就是用這麼多。

柯文哲8日於防疫記者會受訪，對於錢都花在哪裡？是否財政壓力大？選務費用支出為何比藍綠兩黨多？

他說，因為民眾黨誠實申報，到最後就出現選舉費用比國民黨、民進黨還多的情形，「錢用在哪裡，都很誠實寫在上面，啊就是用這麼多」，至於錢短缺，「大家如果同情我們，可以捐一些給我們」。