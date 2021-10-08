行政院主計總處主計長朱澤民昨（7日）接受立委質詢時，被問到知不知道現在一碗蚵仔麵線賣多少錢？他回說「大概20元左右」引起現場譁然，挨轟「吃米不知米價」。網上掀起一陣蚵仔麵線價格的熱議，有位網友指出，新北三重真的有在賣20元的小腸麵線，雖然沒有加蚵仔，也算是幫朱澤民稍微解套。

主計長「20元蚵仔麵線」引起熱議，各地紛紛回報小吃攤麵線價格，就是找不到這麼便宜的價位，網友認為就算是清麵線也很難找。不過，有位網友在臉書發文說，「那麼多人在酸主計處長的20元蚵仔麵線，我是覺得粗暴言論duck不必。」新北市三重區永福街真的有在賣20元的麵線！

「20元的麵線這不就來了嗎？」該網友貼出美食部落客文章指出，永福街一間攤販有在販售20元的大腸麵線，他猜測主計處長應該也是三重人，知道永福街有這間20元小腸麵線，至於蚵仔和小腸差別不是那麼重要。他並稱，「好啦，幫處長解套了，台灣價值+10分」。

據了解，這是位在近永福國小側門的小攤販，由老闆娘一人經營，營業時間很廣，白天上午和晚上宵夜時段都有開，一碗份量不少的小腸麵線，只要佛心價20元，許多在地人都會去光顧。不過，有網友在《我是三重人》社團表示，受到疫情影響，這家麵線已經歇業。「自從今年5月那場疫情爆發後，就再也沒開過了，婆婆已經確定不再營業了。」

對此，網友們則回應道，「三重也只有這家20，現在連素的麵線都賣40了」、「這間已經收很久了好嗎」、「大腸與蚵仔價錢差很多好嗎」、「不要拿極端值來代替常態」、「都沒開了還在20元麵線」。