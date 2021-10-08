大聯大Q3營收 飛越高標 17:042021/10/08 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 半導體通路龍頭大聯大（3702）進入傳統旺季後，受惠下游客戶出貨暢旺帶動半導體及相關電子零組件需求強勁，以及上游半導體原廠陸續調漲價格等因素，第三季自結營收高達2018.89億元，超越財測高標，年成長18.8％。 大聯大9月營收首度站上700億元，達738.76億元，月增7.31％、年增26.66％，連兩個月創歷史單月新高；累計今年以來營收達5792.29億元，年成長28.48％，同步締造歷史新猷。 大綜電腦今年獲利挑戰攻頂 台積電9月營收破紀錄 單月賺1526億、Q3飆4146億雙創新高 #大聯大 #高標 #年成長 #飛越 #半導體通路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》維田Q3、前9月營收再攀峰 雙動能維持成長 10:362021/10/08 財經 13檔營收雙增 外資回頭買 04:102021/10/08 證券．權證 由田9月營收2.85億元 載板業績續旺 16:122021/10/08 財經 《半導體》華邦電9月、Q3營收再攻高 16:162021/10/08 財經 《半導體》世界先進9月、Q3、前9月營收 全部創新高 15:432021/10/08 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵Q3營收次高 豐興Q3稅前獲利季增逾1成 12:012021/10/08 財經 《電腦設備》融程電9月營收創高 助Q3連5季攀峰 11:272021/10/08 財經 《資訊服務》精誠9月營收創同期高 Q3寫單季紀錄 15:082021/10/08 財經 《半導體》十銓9月營收回溫 Q4謹慎、明年樂觀 16:332021/10/08 財經 和大營收回神 啟動嘉義五廠建廠案 16:112021/10/08 財經 《電子通路》利機Q3營收創次高 手中訂單旺到年底 16:502021/10/08 財經 財經熱門新聞 美債市又炸了 小心引爆全球股市大殺戮 - 財經 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 孟晚舟回歸也難救 外媒：華為2大支柱崩塌 早已面目全非 - 財經 STUDIO A啟動Apple Watch Series 7預約啟動 振興券加碼 五千元變六千元 - 財經 - 工商 反思強硬外交作風 不隨美國起舞 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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