半導體通路龍頭大聯大（3702）進入傳統旺季後，受惠下游客戶出貨暢旺帶動半導體及相關電子零組件需求強勁，以及上游半導體原廠陸續調漲價格等因素，第三季自結營收高達2018.89億元，超越財測高標，年成長18.8％。

大聯大9月營收首度站上700億元，達738.76億元，月增7.31％、年增26.66％，連兩個月創歷史單月新高；累計今年以來營收達5792.29億元，年成長28.48％，同步締造歷史新猷。

大綜電腦今年獲利挑戰攻頂
台積電9月營收破紀錄 單月賺1526億、Q3飆4146億雙創新高
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