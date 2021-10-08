奈及利亞土匪過去一年犯下的暴力事件激增，警方昨天晚間表示，安全部隊突襲位於西北部茂密森林的武裝犯罪集團營區，救出187名被綁架的受害者。

奈及利亞犯罪集團長年肆虐西北部和中部地區，襲擊、搶劫村莊並綁架人質勒索贖金。警方昨晚表示，從贊法拉州（Zamfara）救出的187名受害者包含成年男女以及孩童，這些人在不同的攻擊事件中遭綁架。

贊法拉州警方發言人謝胡（Mohammed Shehu）表示：「在數小時的全面搜救行動後，遭囚禁數週的人質無條件獲救。」

當局在贊法拉州以及其他西北部區域展開為期數週的軍事行動，這次救援屬行動一部分，另也包含切斷電信以干擾土匪通訊。

儘管軍方上週表示，近300名土匪已在行動中遭「殲滅」，犯罪事件仍未消停。贊法拉州庫揚馬達洛村（Kuryan Madaro）居民說，大約100名騎著機車的匪徒於5日圍攻村莊，奪取金錢和手機，並殺害14人。

土匪暴行僅是奈及利亞安全部隊面臨的挑戰之一，他們也在東北部持續與叛亂12年的聖戰士作戰，這場叛亂已造成逾4萬人身亡。