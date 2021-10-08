國際期刊「科學」（Science）今天刊登的研究顯示，從火星上拍攝的照片揭示了水是如何在數十億年前塑造了火星地景，並提供了有助於尋找古生命證據的線索。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星探測車「毅力號」（Perseverance）今年2月降落在杰哲羅隕石坑（Jezero Crater），科學家推測當地可能曾有河流注入一座湖泊，如今湖泊和河流均已不存，但可從太空中看到一片沉積物形成的扇形三角洲。

法新社報導，這項研究分析了毅力號拍攝峭壁的高解析影像，這些峭壁過去曾是三角洲的堤岸。

從峭壁內的層次可以看出形成過程。NASA天體生物學者威廉斯（Amy Williams）和她在美國佛羅里達州的團隊發現，從隕石坑底部看到的峭壁特徵，與地球上的河流三角洲式樣有相似之處。

研究指出，隕石坑底部3層的形狀顯示早期有水穩定流動，意味著大約37億年前，火星曾經「溫暖潮溼，足以支持水文循環」。

而頂端較晚期的地層散布著直徑超過一公尺的大圓石，或許是被強勁水流帶來。

但基層裡的細粒沉積物才是為了尋找火星古生命跡象而採樣的可能目標。

研究結果將有助於研究員明白應派毅力號去哪裡採集土壤和岩石樣本，以便尋找推定為火星生命形式的珍貴「生物特徵」。

威廉斯透過新聞稿表示，「我們從軌道拍攝影像中得知，肯定有水才會形成三角洲」，「但擁有高解析影像就像閱讀一本書，而不只是看封面」。

毅力號的主要任務就是探索火星上是否曾有生命，這項計畫耗時數十年，投入數十億美元。

毅力號將在未來數年間蒐集30件岩石和土壤樣本，裝在密封管內，於2030年代送回地球供實驗室分析。

科學家上月宣布毅力號在杰哲羅隕石坑採集了兩件曾經與地下水長期接觸的岩石樣本，他們希望能在樣本上找到古代微生物的痕跡。

威廉斯說，知道火星上或許曾有生命，將是人類史上最「深遠」的發現之一。