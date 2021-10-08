根據周三發表在《新英格蘭醫學雜誌》上的兩項研究報告，打完兩劑輝瑞新冠疫苗大約兩個月後其免疫保護力開始減弱，完整接種兩劑後4個月其保護力最低跌到只剩下20%，但儘管如此，研究顯示輝瑞疫苗仍可有效預防染疫住院和死亡，一項研究指出其預防住院和死亡的有效性仍可高達96%。

這些最新的發現印證了輝瑞、莫德納和美國疾病管制與預防中心（CDC）最近幾周發表的研究結果，即疫苗的保護力可能隨時間減弱。上個月，美國食藥管理局（FDA）已經批准為年長者與免疫系統較脆弱的族群接種第三劑輝瑞疫苖。

在發表於《新英格蘭醫學雜誌》的一項研究中，中東國家卡達的研究人員在觀察該國超過90萬名已完整接種疫苗者的感染情況後發現，在接種兩劑輝瑞疫苗後僅4個月其免疫保護力最低降到只剩20%。

研究人員發現，在剛打完輝瑞第一劑疫苗後對於預防感染幾乎不具有保護力，但在3周後保護力提高到36.8%。在接種完第二劑約一個月後，其免疫保護力提升到77.5%。但在那個月結束後，輝瑞疫苖的效力就會持續下滑，並在4個月後維持在約20%左右。

報告指出，這些發現顯示有很大一部分已經接種疫苗的人可能在未來幾個月內失去預防感染的保護力，這或許會提高爆發新疫情的可能性。

卡達的報告並指出，這項調查結果可能不適用於人口老化的國家，因為卡達的人口結構相對年輕，僅有9%的人口年齡超過50歲。

儘管如此，輝瑞表示，在接種第二劑後6個月內，輝瑞疫苖對於住院和死亡的保護力仍然「強大」，可以達到90%或更高水準。

另一項研究是以色列在調查4,868名醫護人員所做出的結論。報告指出，在接種第二劑輝瑞新冠疫苗後僅6個月體內抗體便大幅減少，這種情況在男性、65歲以上的年長者，以及免疫系統較脆弱的人群中尤為明顯。報告並指出，相較之下，腮腺炎、麻疹和德國麻疹等其他疾病的疫苗的中和抗體每年僅微跌約5%～10%。