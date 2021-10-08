美國參院兩黨就延長債務上限期限達成協議，美股隔夜收盤歡呼。港股科技股接續上漲，支撐大盤翻紅。

周五香港恆生指數收漲136.12點或0.55%，為24837.85點。國企股(H股)漲62.60點或0.72%，為8775.65點。

科技指數接續昨日暴漲，收漲0.56%。騰訊大漲2.2%；網易漲4%。

阿里繼昨日狂漲7.3%之後，周五再衝5.5%，報155.5港元。股神巴菲特副手孟格(Charlie Munger)的申報文件揭露，第三季增持阿里持股，較第二季時期增加83%。

中國恆大和恆大物業，從周一至今一直處於停牌。內地房地產開發商股票和債券在周五大幅滑落，包括在A股的花樣年。中國恆大正面臨3000億美元的債務，該公司在下周一還面臨三筆，總計1.5億美元。

中國奧園跌1.1%。該公司周五宣布，已存入資金，用於支付10月12日下周二到期的境內債券。該公司在岸債券在早盤交易中下跌逾7.5%。富力地產跌1.5%，周五債券也暴跌。

煤炭股跌6.5%。中煤能源跌13%。