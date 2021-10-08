前民進黨主席施明德、台大經濟系教授林向愷，6年前申請登記正副總統選舉候選人，但因未檢附政黨推薦信，也未完成連署證明書，遭中選會以表件不合規定為由不予受理申請，施林2人認為「連署保證金」及「連署門檻」規定違憲，提行政訴訟，2人提行政訴訟敗訴確定後，聲請釋憲，遭大法官不受理。

施明德、林向愷，在2015年11月27日，申請登記為中華民國第14任總統、副總統選舉候選人，因2人是獨立參選人，中選會依《總統副總統選舉罷免法》第21條第1、2項及第22條規定，認為獨立參選人是連署方式成為正副總統候選人，須先向中選會申請公告其為被連署人，並繳交連署保證金100萬元，再經中選會審查公告在45天內完成選舉人總數1.5％以上連署，並核發完成連署證明書後，方能申請為正副總統候選人。

因2人主張連署保證金、連署門檻規定違憲，所以跳過繳交連署保證金及徵求連署等前階段程序，就直接申請登記為正副總統候選人，中選會因此不受理申請。施、林2人不服，提起行政訴訟，遭駁回定讞，聲請釋憲。

司法院大法官認定，施明德等人所指憲法爭議，經大法官解釋在案，無再予解釋必要，本件聲請不符合規定，決議不受理。