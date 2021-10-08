今天起進入全民瘋五倍券熱潮，不論是實體門市或電商平台，紛紛推出五倍券的加碼優惠，昇恆昌、6IXTY8IGHT、愛康、京站、Kipling搭配五倍券消費超划算，女生們無論是要補貨精品、化妝品、內衣、衛生棉、包包都能用優惠價入手，一定要把握機會撿便宜。

▍1.昇恆昌：五千變七千

因應政府發行五倍券，昇恆昌全台門市自10/12起推出振興五倍券購物優惠「五千變七千」，無論是否使用振興五倍券，只要單筆消費滿5000元，不僅可享現抵400元，再加碼1100元商品優惠券與500元立榮假期抵用券，吃喝玩樂超划算，食衣住行都能用。

昇恆昌推「五千變七千」活動，買美妝、精品就趁這波優惠。（圖／品牌提供）

不僅如此，昇恆昌精選多款商品下殺五折起，囊括國際精品、珠寶名錶、太陽眼鏡、香水美妝保養品、運動休閒、時尚家電等，原價破萬的超夯商品通通只要5000元就能入手，再搭配五倍券優惠，絕對物超所值。

▍2.6IXTY8IGHT：滿額現折120

6IXTY8IGHT推出滿滿少女風情的碎花蕾絲新品，無論是細肩帶睡衣、白蕾絲碎花內衣、或是集中托高罩杯，俏皮女孩或輕熟階段的小女人，都能在新品中找到自己最舒適、美麗的樣貌，碎花蕾絲控更是必定要入手。此外，6IXTY8IGHT也特別針對實體通路門市推出限定的「五倍券折扣活動」，凡於10月8日至10月17日期間，消費滿1168即現折120，限憑5倍券購買，紙本、綁定信用卡皆可，若百貨櫃點提供數位支付方式也可使用。

6IXTY8IGHT推出滿滿少女風情的碎花蕾絲新品。（圖／品牌提供）

▍3.愛康：限時買5送25

女性生理用品品牌愛康，推出限時「五倍奉還」活動，在即日起至10/13上午9點前，在愛康官網下單，只要單筆訂單中購買五包以上任何尺寸之經典款衛生棉，不限付款方式是否綁定五倍券，皆可獲得25片護墊型隨身包；若消費等值產品，同樣可獲得贈品。愛康官網也搭配了數位消費五倍券，於10/8起，使用綁定之信用卡消費，亦可折抵五倍券。

愛康推出「買五送二十五」吸睛活動。（圖／品牌提供）

▍4.京站時尚廣場：五倍券放大500倍

京站時尚廣場為響應中央振興五倍券消費，10/8至10/24推出「+0攏總來！振興放大500倍」方案，將振興五倍券放大500倍，推出歷年最划算回饋及卡友抽獎活動，除了五倍券，國慶連假將至，京站10/8起也推出主「1010雙十優惠」活動，多家品牌滿額再現抵加贈好禮。

京站時尚廣場推出「+0攏總來！振興放大500倍」方案。（圖／品牌提供）

▍5.Kipling：高總值15倍加碼

比利時時尚包包品牌Kipling響應振興五倍券，即日起至10/31止，凡於Kipling Taiwan LINE官方帳號預約登記，即可參加抽獎，輕輕一點就有機會把5000抵用券搶到手；10/8起至2022/2/28止，凡於Kipling全台正價店櫃消費並使用振興五倍券任一面額，包含紙本券與行動支付，立即贈送等值面額折抵券，用多少拿多少，Kipling超優等值加碼瘋狂送。