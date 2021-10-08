住在彰化、53歲的陳姓男子5年前結識從事資源回收的「小莉」，因向對方求歡遭拒而持啞鈴打傷小莉，又不滿她報案，陳竟持刀砍殺小莉129刀致命，一審依殺人罪判陳死刑，但二審台中高分院認為陳男13年前曾勒死林姓按摩女子、且曾對前妻家暴，人格上有異常傾向，改判他無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

判決指出，陳男因為脾氣暴躁，經常對家人施暴，20多年前曾被前妻及父親送到草屯療養院治療，他的前妻也因不堪接連遭暴力相向，18年前就與他離婚。陳男之後與其他女性交友，卻在2008年間徒手勒死與他性交易的林姓女按摩師，因而被台南高分院判刑11年。

陳男在獄中表現良好，2016年7月假釋出監並回到故鄉彰化務農，之後擺攤賣大腸包小腸，也結識從事資源回收、已婚的小莉，兩人有情感交往。去年7月19日，陳男向小莉求歡遭拒，竟惱羞成怒、持啞鈴毆打小莉，導致小莉左前臂、左胸等處有擦挫傷。

小莉事後向警方報案、對陳男提告傷害，且決心與陳保持距離，但陳不斷糾纏，還在7月24日中午到小莉家附近觀察，見到小莉的丈夫出門後，即進入其家中、要求她撤告，因小莉拒絕，陳男竟怒而衝到廚房拿水果刀，接著趁小莉無防備時朝她臉部、頸部猛刺，也導致小莉因頸動脈遭切斷而死亡。

雖陳男事後清洗屋內血跡並逃逸，還刻意將染有血跡的衣物丟棄，但警方在小莉住處採集到陳的DNA，並循線逮獲他。一審法官認為陳男曾勒死林姓按摩女，之後還被長期監禁，卻未受到教化、無法改變其偏差的觀念，顯示他心性兇殘、不在意人命，判他死刑。

二審法官則根據醫師的鑑定認為，陳男情緒起落大、對衝動的控制力不佳且對人際關係的交往有困難，診斷為有B群人格違常合併智能低下、情緒障礙問題，審酌他犯案時可能因情緒激發而導致行為能力下降，量處死刑應非允當，改判他無期徒刑。

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