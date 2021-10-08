新加坡一名23歲網美莎琳（Charlene Chew）透過IG記錄生活，開朗又外向的性格讓她有不少粉絲支持，但她在一次和男友下廚炸甜甜圈，慘遇油鍋爆炸她也被熱油噴到滿臉，大面積燒燙傷情況相當嚴重；意外發生後莎琳不僅得面對長時間復健，更被男友提分手，但她仍慢慢振作，康復過程讓眾人看了不捨又心疼，湧入許多留言鼓勵她。

網美莎琳不久前在IG分享因熱油噴臉毀容，長時間做復健的心路歷程，她提到去年和當時的男友心血來潮在家裡炸甜甜圈，對方忘記關火，家中都是濃煙，她當下沒多想就把油鍋拿起放進水槽沖水，但這個錯誤行為導致油鍋瞬間爆炸，熱油也四處噴濺；莎琳的上半身和臉部大面積都因為熱油嚴重燒燙傷，她回想那時候直言，「那是難以形容的痛，我只能蹲在地上大聲哭嚎」。

意外發生後莎琳馬上被送醫急救，但傷得太嚴重，經過多次清創和植皮手術，整張臉被繃帶包裹著一個月，而醫師更表示，莎琳差點連神經都灼傷；不過，最令莎琳難受的是，一起下廚的男友挺不過心理壓力和她提分手，讓她頓時陷入人生低潮，每每看到鏡子裡的自己，都不曉得為何會發生這種狀況，該如何面對。

慶幸的是，莎琳樂觀正向的性格加上親友的陪伴，她也相當配合醫護人員安排的治療，原本就喜歡記錄生活的她，也勇敢地把意外造成的傷疤，當作一個又一個的故事寫在IG，除了向粉絲分享自己的近況，也希望能鼓勵到其他有類似經驗的人。

久而久之，越來越多網友被莎琳的正能量感動，不時都會友人留言鼓勵替她打氣加油，儘管燙傷的皮膚還得花好幾年才會復原，但她仍鼓勵自己，「改變是人生唯一不變的事，每個人都有權力選擇如何去面對每一天」。