福容飯店今天已接獲房客入住使用五倍券。（福容飯店提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮理想大地渡假飯店推出4道迎冬進補風味料理，提供民眾使用振興五倍券消費。（理想大地渡假飯店提供／王志偉花蓮傳真）

振興五倍券今天開領，領到當下就可以持券消費，為搶這波商機，又碰上國慶連假，花蓮觀光飯店先後推出好康活動，有住房優惠、贈送超值抵用券，還端出新鮮食材供饕客饗宴。各家策略雖不同，但都將五倍券「放大」，推優惠吸睛方案供消費者選擇。

福容飯店花蓮店今天首日就接獲10組房客預約要使用五倍券支付住房費用。福容花蓮店打出，利用官網、電話訂房，且使用五倍券，就贈送價值逾3000元的抵用券，包含單車券、三溫暖券等，讓民眾盡情享受飯店設施。

遠雄悅來飯店推出振興券住房及餐飲優惠，振興券2天1夜住房優惠價5998元起，還有餐廳套餐2客、升級海景客房、迎賓禮、1000元住宿現金券及住宿券抽獎等好禮五重送，限定官網訂購；餐飲部份，振興券1500元可享五星美饌六擇一優惠。

遠雄海洋公園針對紙本五倍券，推出臨櫃購買全票890元，即加送100元餐飲商品抵用券1張及隔日免費入園券；也推出「五倍券宜花東鄉親優惠」，設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親，可享門票500元優惠；「五倍券當月壽星優惠」出示身份證件，同樣享500元優惠。

瑞穗鄉知名天合國際觀光酒店，只要電話訂房，且支五倍券付款，免費招待一名6至12歲兒童入住，3000元五倍券還可享抵用4500元Spa療程的優惠。

雲朗集團花蓮翰品飯店使用振興券付款，可獲等值「雲朗振興券」，能在集團其他飯店折抵房價。

花蓮理想大地渡假飯店振興五倍券住宿專案，為2天1夜住宿，每房5000元起，含早餐及遊艇環湖體驗，預購且於10月31日前入住，即發放價值5000元「理想振興券」可抵用飯店內消費。

時序漸涼，理想大地渡假飯店還打出迎冬進補風味料理，由40年以上經驗、來自香港主廚研發，選用在地食材，讓民眾為身體打底，迎接冷冬。中式合菜原價6600元，使用五倍5000元就可享5人桌菜組合共7道料理，須3天前預約，食材好料，消費者反應不錯。