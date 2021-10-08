面臨罷免危機的立委陳柏惟日前被爆出肇逃風波，當時多位綠營政治人物紛紛湧入他臉書留言打氣，但他昨日又遭起底曾涉嫌賭博，再引爆網友議論。對於一連串爭議是否會影響罷免案，有媒體人直言，綠營此次共設下3道防線，如今已被攻破2道，剩下最後一道，民進黨將面臨最後2種抉擇。但不管哪一個選擇，都有結構性的問題。且有可能變成骨牌效應。

媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」，8日在臉書撰文分析立委陳柏惟罷免案，他提到，對於刪Q案到底要怎麼因應，民進黨內部一定很為難。因為罷免案和選舉比得票多不同，罷免拚的是投票率。因此，要對抗罷免，最好的辦法就是盡量拉低投票率。只有在確定投票率高有利於反罷免，或者不得不對決的情況下，被罷免方才會對罷免高調以對。

「逆風的烏鴉」指出，民進黨和陳柏惟面對罷免案有三道防線。第一道防線，是訴諸罷免的不正當性。這個防線的戰略執行，包括陳柏惟刻意壓低聲量、訴求「台中人的純樸不應該用罷免」，還有哀兵政策。但在顏寬恒參戰後，這道防線基本上已經被突破。

第二道防線，是方案比較。很明顯，現在民進黨和陳柏惟主打的，就是「陳柏惟比顏寬恒好」、「陳柏惟下來，黑道就捲土重來」。基本上，就是打烏賊戰，讓當地選民自己選擇要不要讓顏寬恒換下陳柏惟。而這個第二道防線本來看起來有模有樣(但其實因為選區特殊性，也未必能夠成功)，但在大麻案、賭博案接連說謊，還有肇逃案後，陳柏惟被塑造起來的「改革青年形象」，幾乎算是徹底完了。現在就算是純粹比較顏寬恒與陳柏惟的形象，後者也完全佔不到上風。這第二道防線怎麼守？

第三道防線，「逆風的烏鴉」指出，就是政黨對決。如果前兩道防線都失手，民進黨只剩下兩個選擇：一個是「棄守」，一個是「傾全黨之力救陳柏惟」。但不管哪一個選擇，都有結構性的問題。如果棄守，有可能變成骨牌效應，接下來的公投、九合一怎麼辦？

「逆風的烏鴉」分析，如果民進黨傾全黨之力救陳柏惟，變成政黨對決，確實還是有可能把陳柏惟救下來的。但這時候民進黨要思考的是，如果救不下來？在在已演變成政黨對決的情況下，罷免成功，就是對民進黨的不信任投票，比起棄守後的罷免成功，傾力相救後的罷免成功，對民進黨的負面影響可能更嚴重。

「逆風的烏鴉」進一步指出，且民進黨有個「將錯就錯」的慣性，這常常也變成民進黨在做出錯誤戰略選擇後難以轉彎的原因。隨便舉兩個例子：挺扁和拔管，都是如此。民進黨知道怎麼挺自己人，不論對錯都挺。但卻很不會找時機退出戰局，常常是等到要退的時候已經太晚，或者已經退不出來。更糟的是，儘管上頭想退，底下卻還是繼續戀戰。

最後，「逆風的烏鴉」強調，從這兩天陳柏惟的臉書受到這麼多綠營的聲援來看，上頭想不想退不知道，但現在顯然就算想退，這些人挺到這種地步，要退也相當困難了。民進黨的命運，是和陳柏惟綁在一起了。