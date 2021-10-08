在美國債務上限及通膨走高不斷壓迫下，股市不確定性帶給投資人的壓力與日俱增，儘管標普500指數仍於歷史高點徘徊，但市場仍存在著許多看跌情緒，據調查顯示，看漲股市的散戶投資人下降至25.5%，遠低歷史均值；此外，從搜尋引擎來看，道瓊的搜尋次數大幅下降，分析師認為這是多頭情緒的上升，可將其視為信心重新回升的訊號。

《市場內幕》報導，CNN恐懼貪婪指數（Fear and Greed Index）周四處於「恐懼」的區域，讀數為34，雖相較上周讀數25的「極度恐懼」還要高，但比起上個月讀數53的「中立」區域還差上許多。該指數以50做為市場風險偏好，越低意味著市場越恐慌，越高則市場的風險偏好越強、越勇於逐利。

投資人情緒在過去一個月中大受打擊，股市湧現沉重賣壓，那斯達克指數自歷史高點跌近8%，這其中美國債務上限爭議，利率、油價、甚至是通膨數據都起到一定的作用。

美國散戶投資人協會（AAII）調查顯示，截至10月6日當周，投資人看漲情緒降至25.5%，遠低於歷史平均值38%，且已連續四周看漲情緒低於歷史均值。

此外，根據Google搜尋引擎趨勢，「道瓊」搜尋次數自9月下旬觸頂之後，下降了約32%，DataTrek聯合創辦人Nicholas Carson認為，可以將其視為一個多頭訊號，當人們對股市波動感到恐慌時，會去網路上搜尋答案，因此搜尋次數下降意味著市場信心重新回升。

「道瓊」搜尋引擎次數大幅下降，則可表明人們愈發對股票失去興趣，而是將目光轉向假期消費旺季，這和股票季節性多頭的趨勢一致。