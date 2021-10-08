稱蚵仔麵線20元挨批「不食人間煙火」 朱澤民：沒聽到蚵仔兩字 我不抽菸

行政院主計總處主計長朱澤民昨天備詢時，被問到一碗蚵仔麵線要多少錢，回答「20元」掀起風波。朱澤民今受訪時解釋「沒聽到說蚵仔兩個字，以為只有麵線」。被批評是不食人間煙火？他再次妙回，「我不抽菸」，便走進議場。不過昨天完整的質詢影片，朱澤民是完整回答「蚵仔麵線大概20塊左右吧！」網友砲轟朱澤民說謊！狠酸「意外嗎？反正也不會下臺」。

不過根據立法院議事影片，國民黨立委羅明才清楚問道，「你知道現在蚵仔麵線一碗要多少錢？」朱澤民：「什麼東西？」羅明才：「蚵仔麵線」，朱澤民：「蚵仔麵線大概20塊左右吧！」羅明才：「哪有！吃米不知道米價」。

對此，PTT網友諷刺，「老闆都騙神仔了，下面的人不意外」「我就不能說錯一句話？」、「我就記錯了唄，你想怎樣？」、「意外嗎？反正也不會下臺」、「不要太不滿」、「官字兩個口啊」、「很有臺灣價值，怎麼了嗎？」、「說謊硬凹過去就沒事了」！

蚵仔麵線一碗多少錢？主計長竟回「20元」 立委驚呆轟：吃米不知米價！