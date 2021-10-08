振興五倍券今（8日）發券，遠東百貨全台11店有3成消費者持五倍券消費，且多數做好攻略，有計畫性購買，鎖定手機、化妝品特惠組和運動鞋等商品下手。遠百信義A13有人買化妝品特惠組買到破萬元；新竹大遠百有人買超過3萬元的iPhone 13，精算五倍券搭配HAPPY GO Pay，聰明換到最高回饋；板橋大遠百則有人買單價高的運動鞋。

遠百信義A13引進LVMH集團旗下頂級香檳「Veuve Clicquot凱歌香檳」推出全台首間快閃櫃。（遠百提供）（未滿18歲請勿飲酒）

遠百表示，國內疫情趨緩、本土零確診持續，9月30日至今已連續9天+0，再加上五倍券今起開放使用，對正在進行周年慶的遠百來說超利多。板橋大遠百營業主管觀察，今早一開門就有許多消費者持紙本五倍券入館採購，開館不到2小時，有3成比例使用紙本券結帳，看好後續的效益。

在新竹大遠百使用五倍券搭配HAPPY GO Pay及信用卡消費，買全新iPhone 13，折上加折，可回饋逾4000元抵用券，吸引果粉算好攻略搶購。（遠百提供）

遠百信義A13周年慶預購已開打，引進LVMH集團旗下頂級香檳「Veuve Clicquot凱歌香檳」推出全台首間快閃櫃，10月17日前推出全台僅400組的「凱歌香檳城市客製化限量禮盒」，每日限量販售，吸引消費者排隊搶購，開賣即秒殺；加上五倍券到手，推出低門檻、高回饋振興方案與商品，看好後續周慶人流與買氣。（未滿18歲請勿飲酒）

高雄大遠百10月14日周年慶預購搭配五倍券有多項促銷，蓄勢待發。（遠百提供）

於新竹大遠百使用五倍券搭配HAPPY GO Pay及信用卡消費，購買全新iPhone 13，折上加折，可回饋逾4000元抵用券，不少果粉算好攻略聰明搶購。高雄大遠百9月30日引進「點睛品」開設南台灣第一家PROMESSA婚嫁訂製體驗店；10月3日有童裝、婦嬰用品GMP Baby新櫃開幕，10月下旬還會引進炙燒牛排店，隨著疫情趨緩加上影城強片加持，本周人潮去年提升3成以上，來客數明顯增加，10月14日周年慶預購搭配五倍券有多項促銷，蓄勢待發！

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