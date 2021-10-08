共同社：岸田文雄與習近平電話會談 17:292021/10/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本新任首相岸田文雄。 (圖/新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共同社報導，日本新任首相岸田文雄與中國國家主席習近平今天進行電話會談。 這是岸田本月接任日本領導人以來，雙方首次交談。 上一次中日領導人通電話，是在前日相菅義偉2020年上任後不久。 岸田強調，維持穩定的雙邊關係對地區和整體國際社會很重要，但關於外界所認為中國在人權與法治方面的缺陷，日本將「說出必須說的話」。 美國安顧問稱與楊潔篪會晤富成效 盼美中多會談 日相演說 構建與新冠共存社會 #岸田文雄 #習近平 #電話會談 #岸田 #領導人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美領袖 年底線上峰會 04:102021/10/08 財經要聞 中美高層三度會談 敲定拜習視訊峰會 04:102021/10/08 焦點要聞 回顧辛亥革命周年紀念大會 時任中共領導人對台說了這些話 14:142021/10/08 兩岸 耿爽暗批美國 袒護東伊運 04:102021/10/08 產業財經 法大使將返澳洲 重新定義兩國關係 04:102021/10/08 話題觀察 社評／以「兩個互不否定」面對辛亥110年 04:102021/10/08 焦點新聞 北京轉守為攻 緊張還在後頭 04:102021/10/08 時論廣場 1分鐘讀財經》大船慘輸小船 專家：散戶選錯邊就危險了 08:302021/10/08 財經 陸委會籲北京節制 停止對台施壓 04:102021/10/08 焦點要聞 分析：「蘇楊會」代表政策微調 中美關係未解決 11:482021/10/08 國際 中美敲定拜習視訊峰會 網看學者分析驚「風向變了」：民進黨開始要崩潰 08:182021/10/08 政治 國際熱門新聞 印媒：200解放軍越界緊張對峙 印度部隊急攔阻 - 政治圈 諾貝爾和平獎 俄菲記者共享 維護言論自由貢獻高 - 政治圈 默克新冠口服藥5天療程要2萬 超低成本價曝光 - 國際 共同社：岸田文雄與習近平電話會談 - 政治圈 - 中央社 疫情看到曙光？全球新冠神秘大撤退 專家也不解 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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