共同社報導，日本新任首相岸田文雄與中國國家主席習近平今天進行電話會談。

這是岸田本月接任日本領導人以來，雙方首次交談。

上一次中日領導人通電話，是在前日相菅義偉2020年上任後不久。

岸田強調，維持穩定的雙邊關係對地區和整體國際社會很重要，但關於外界所認為中國在人權與法治方面的缺陷，日本將「說出必須說的話」。