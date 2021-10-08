北市一名7旬劉姓老翁，日前在網路上認識一名網友，對方慫恿他投資一個名為「世紀博弈平台」的網站，聲稱可以快速賺錢，但需先儲值17萬5000元方可完成投資程序。老翁到銀行匯款時，行員察覺有異，立即通報警方到場協助處理，才及時阻止老翁遭到詐騙。

當時行員看見老翁神情有異、支吾其詞，並發現網友對話內容及博弈平台網站皆含有大量簡體字，判斷老翁可能落入詐騙集團所設下的陷阱，立刻通知內湖分局港墘派出所派員到場協助攔阻。

警方到場，發現歹徒教老翁遇到行員關懷提問時，只要謊稱是要還朋友錢就好，員警老翁解釋這是假博弈網站投資的詐騙手法，並詳細說明相關案例，老翁起初仍半信半疑，經員警耗費多時解說，他才恍然大悟遭到詐騙，即時保住他的老本。

內湖分局呼籲，民眾在投資時，應特別注意詐騙歹徒常利用標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號的商品騙取財物，更勿輕信網友口耳相傳來路不明的投資管道，亦勿連結傳送之不明網站以免上當。