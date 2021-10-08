現在人工作忙碌，時常需要使用提神用品，例如喝咖啡或嚼口香糖等，不過隨都市空氣每況愈下，薄荷棒也成為提神選擇，甚至可以幫忙解決鼻塞問題，不過臺北市立聯合醫院蔡岳霖藥師則表示，若長期使用薄荷棒，可能會使鼻塞問題惡化。

食藥署邀請邀請臺北市立聯合醫院蔡岳霖藥師，在「藥物食品安全週報」中提到，市面上常見的薄荷棒、薄荷鼻吸劑，裡面含有提神成分「薄荷醇」（menthol），可直接作用於神經受器，產生清涼感，但這並無法解決鼻塞問題，而是給人一種緩解鼻塞的錯覺。

食藥署接著說明，薄荷棒、薄荷鼻吸劑屬於乙類成藥，取得容易，許多人為了緩解鼻塞問題或提神，會選擇使用這類藥物，這類產品雖然能給人清涼感，但同時會對鼻黏膜產生刺激，導致鼻黏膜充血，進而降低鼻子呼吸的氣流量，長期使用可能使鼻塞問題惡化，若想要改善鼻塞，應找出原因並進行治療。

食藥署提醒，使用薄荷棒、薄荷鼻吸劑等藥品時，應詳讀外盒或藥品說明標示，且2歲以下兒童勿使用含薄荷醇成分的藥品，因為幼兒的器官尚未發育成熟，對藥品的吸收力、代謝和成人不同，假若想讓兒童使用，一定要注意外盒或藥品標示的用法、注意事項、使用年齡等，及使用後出現不適症狀的處理方式等。

再者，使用時應適量，次數不要太頻繁，由於薄荷醇類的鼻吸劑具有刺激性，在長期使用的情況下，會使鼻黏膜處於刺激充血狀態，建議不要頻繁放於鼻腔內，也避免過量使用於皮膚上，以免造成接觸性皮膚炎，導致乾、癢與刺痛，塗抹薄薄一層即可，也不要塗在眼周等敏感部位。另外，網路上販售越來越多鼻吸劑，因此消費者在購買時，應注意是否為合格藥品。