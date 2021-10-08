竹南鎮公義路、科學路口號誌，遭大貨車扯斷電線連同拉倒號誌燈桿。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公義路、科學路口號誌，遭大貨車扯斷電線連同拉倒號誌燈桿。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1部大貨車日前行經苗栗縣竹南鎮科學路、公義路口時，因車頂安全護欄裝置未拆除，導致車身過高，將路口電線扯斷，導致路口號誌燈桿斷裂倒塌，大貨車司機釀事後依然未覺駛離現場，現場路口交通陷入亂局，轄區竹南警分局大同所據報立即派員到場疏導交通，並循線追查肇事人車後，依規告發肇事逃逸，並通知公路總局，依規向司機求償15萬元號誌維修費。

竹南警分局大同所5日下午14時許接獲民眾報案，竹南鎮公義路、科學路口號誌燈桿倒在路上，車輛無法通行，路口號誌故障停擺，大同所即派遣警力到場疏導。

員警到場後發現，路口號誌燈桿已斷裂橫倒，連同電線，占據雙向共5個車道，路口監視器也損壞，所幸當時無人車通過，未釀成事故，由於該路口是竹南科學園區上下班重要交通要道，員警顧慮將會嚴重影響交通秩序，趕緊通知維修單位到場，並擺放交通錐等警示物，協助疏導交通。經維修單位全力排除，及時在下班車潮出現前，排除障礙暫時恢復交通。

經員警調閱路口監視器畫面查看事發原因，原來是一輛大貨車未將車頂安全護欄裝置拆除，導致車身過高，在行駛科學路右轉進入公義路時，拉扯到路口上方電線而不知，仍繼續行駛，號誌燈桿應聲斷裂倒下，員警以車追人，肇事駕駛於7日下午到案說明，承認因一時疏忽肇事，後又未依規處理，警方也規定以肇事逃逸違規舉發，並告知需賠償號誌桿設備及監視器毀損費用，約需15萬元。