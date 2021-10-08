愛情從來沒有道理可言，有些人渴望擺脫單身，但遲遲沒有人追，有些人是人群中耀眼的存在，但因為沒有適合的對象，依舊是孤家寡人一個，畢竟感情不是上菜市場買菜那麼簡單，需要謹慎對待。《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座，今年下半年姻緣天成，將順利脫單，邂逅浪漫的愛情。

巨蟹座：

進入下半年的巨蟹座，感情生活有望邂逅良人，若是遲遲無法脫單，主要原因在於個性太過畏畏縮縮、容易胡思亂想，還沒認識對象之前就先把自己嚇壞了，巨蟹座一旦擺脫紙上談兵的愛情策略，就能迎來不錯的姻緣。

水瓶座：

水瓶座下半年事業愛情兩得意，在愛情裡，他們相當有主見，很少被旁人左右，同時他們追求的是另類的愛情，太過無聊的追求方式很難打動他們的內心。在工作場合中有機會結識不一樣的異性，並且互相吸引，記得好好把握，以最好的狀態迎接愛情。

天蠍座：

天蠍座下半年工作運勢上升，一旦表現亮眼，無論是加薪或是升職都不是問題，正所謂人逢喜事精神爽，自信滿滿的天蠍座在桃花運方面也有不錯的機緣，不妨乘勝追擊，容易成就一段佳緣。

雙魚座：

雙魚座對愛情執著而癡迷，面對失敗的感情，往往能從中獲得成長改進，下半年有望在貴人的牽線下迎來一段美好的愛情，而這樣的雙魚座也會不遺餘力的將最好的一面投入到情感中。

雙子座：

雙子座下半年的愛情運勢飛漲，即便他們看起來依賴性強，但為了愛情，雙子座懂得從中調整自己，並做好投入戀愛的準備，期盼在最好的時節遇見最美的愛情，和佳人共度一生。