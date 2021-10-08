雲林縣環保局2019年起號召漁民的漁船成立海洋環保艦隊，捕魚若捕到垃圾順道帶回岸上回收，大部分是玻璃瓶、寶特瓶、漁網。

雲林縣有55公里海岸線，海洋汙染嚴重，圖為四湖鄉三條崙海水浴場。（周麗蘭攝）

雲林縣有55公里海岸線，雲林縣環保局2019年起號召漁民的漁船成立海洋環保艦隊，捕魚若捕到垃圾順道帶回岸上回收，大部分是玻璃瓶、寶特瓶、漁網。環保局呼籲民眾減少使用一次性塑膠用品，這幾年撈到的海洋垃圾大多是民眾的日用品。

雲林縣環保局8日在四湖鄉三條崙海水浴場舉辦「110年雲林縣國家海洋日活動--與海箏風、雲林先鋒」活動，四湖鄉小朋友施放環保風箏，扎下愛護海洋的觀念。

環保局長黃富義表示，目前海洋汙染非常嚴重，雲林縣的海洋環保艦隊已有175艘加入，麻煩他們出海作業的時候，順便把海漂的廢棄物帶回來，不要再丟入海裡，分析這些垃圾，大多是來自於日常生活的塑膠製品。

黃富義說，環保海洋艦隊帶回來的垃圾在海巡署安檢所收集、秤重，下周將頒獎表揚垃圾「收穫量」的前3名漁民，第一名有3萬元獎金。

他說，環保局致力於海洋源頭的垃圾量管制作為，包括河流攔汙、禁止畜牧廢水排入、農業廢棄物收集。