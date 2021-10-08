愛買去年三倍券發券首日中午前業績成長2成以上，今年有備而來，趁振興五倍券上路，今（8日）起至11日首4日推出「振興加倍券 滿千送千」活動，HAPPY GO會員不限支付別單筆滿1000元送1000元，單筆最高送5000元滿額現金抵用券。今天中午前有不少消費者持券採購乾貨、生鮮肉品、家電，助長業績成長20％以上，客單提高25％，可見三級警戒期間大家悶壞了，五倍券讓消費購物欲望更旺。

愛買LENSO 70型4K聯網液晶顯示器70LS-RFD6A，原價3萬4700元、19日前特價1萬9888元，用紙本5000元五倍券可折抵7000元。（愛買提供）

今年愛買灑出5億元預算推出全民振興多重優惠，包括「不限支付別限時4天滿千送千」、「持紙本振興券買家電商品5000元放大變7000元」和「攜手9家銀行滿額分期再送200元現金紅包」，且趁10月6日起一年一度周年慶，再祭出「百款指定民生商品點數最高33倍加碼送」、「60個民生品牌祭優惠」、「指定生鮮2件100元」和「指定品類滿額現折」等優惠，看好有周年慶搭上五倍券，10月業績可較去年同期增逾2成。

看準民眾購買高單價商品機會增加，愛買特與9家銀行合作滿額分期禮，11月2日前持遠東商銀、花旗、聯邦、滙豐、第一銀行、星展等指定9家銀行信用卡單筆分期滿8800元限量送200元現金抵用券。

愛買HITACHI日立407L五門超變頻冰箱RS42NJW，原價4萬6900元、19日前特價4萬2210元，用1萬元紙本五倍券可折抵1萬4000元。（愛買提供）

10月19日前買電視、冰箱、洗衣機、空調和小家電單筆消費滿1.5萬元，使用5000元紙本五倍券可折抵7000元，等於只付8000元，相當於53折。另，針對新購屋民眾，使用紙本五倍券把家電一次購足，10月19日前持1.5萬元紙本五倍券買指定家電超過15萬元，送Switch或日立吸塵器1元加購券。伊萊克斯限時廠商周，則有單筆消費滿1000元現折100元，若使用五倍券再加碼折50元，單筆最高現折500元。