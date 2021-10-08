美國海軍海狼級核潛艇康乃狄克號在南海國際水域撞到水下不明物體，導致數十人受傷，它究竟撞到什麼引起各界熱烈議論。大陸專家認為，最大可能是與水下無人潛航器發生碰撞，但因為無人潛航器體積小，事故後果較輕微。而且如果美軍進一步調查後依舊堅持是「不明物體」，那就極有可能是美國自家或盟國的潛航器。

外媒報導指出，此一核潛艇水下碰撞事件發生在10月2日，潛艇的核動力推進裝置和內部空間未受影響，仍可正常運行。康乃狄克號碰撞後依靠自身動力駛往關島，潛艇的損壞程度仍在評估中，並對事件展開調查。

美國海軍表示，目前尚不清楚撞擊的原因，也不清楚撞到什麼物體，但肯定不是另一艘潛艇，可能是沉船、集裝箱或者其他未知物體。匿名美國官員表示，事件中不到15人受輕傷，有兩人的傷勢被認定為「中度」。

乃狄克號是美軍現役3艘海狼級潛艇其中之一，是美國海軍現有戰鬥力最強的攻擊潛艇。它是在今年5月從美國華盛頓州基地出發到西太平洋執行任務，並參與了8月在印太地區的大規模海陸空軍事演習。

陸媒《環球時報》引述專家分析稱，潛艇在水下發生撞擊機率不大。從美軍公佈的資訊分析，此次潛艇撞擊事件不算嚴重，但也非「無傷大雅」，否則不會有那麼多人受傷。

專家說，如果潛艇在40米左右淺水區航行，可能與吃水較深的大型商船等相碰。「大於40米以下水深的目標可能有暗礁、潛艇和無人潛航器等」。這次美軍核潛艇在南海航行，一般都在100米水深下，如果是與暗礁或潛艇相撞，事故不嚴重的可能性較小。 而根據美軍目前公佈的狀態來看，「最大可能是與水下無人潛器相碰，無人潛航器體積小，相碰後果較輕。」

這位專家進一步分析，「美軍在南海投放了很多的水下無人潛器來探測南海水文特徵和我軍潛艇行動，很有可能是自食其果。」

專家表示，目前美軍沒有公佈發生撞擊事件的具體地點以及潛艇碰撞位置，從而無法進行準確分析。從已有的資訊來看，康乃狄克號上聲納沒有發揮功效，說明被撞擊的物體沒有發出聲響，碰撞到水下移動目標或者沉船的可能性都有。如果是美軍自己投放的潛航器，一般會避開潛航器航行的區域和深度，此外潛航器也有可能是美國亞太地區盟國所部署，如果美軍調查後依舊堅稱是不明物體，撞上本國或盟國潛航器可能性就更大。