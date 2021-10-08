新竹美展獲獎作品即日起於新竹縣美術館、新竹市演藝廳展出，今年作品不少以疫情、旱象為主題，貼近現實。（莊旻靜攝）

新竹地區文化界的年度盛事新竹美展，即日起至10月24日在新竹縣、市美術館展出水彩、水墨膠彩、綜合媒材、書法篆刻、油畫、攝影、工藝等作品，8日於新竹縣文化局舉辦記者會，今年最年輕的竹塹獎得主為16歲的高中生朱辰璇，以水彩作品「無名英雄」獲獎，本報特派記者羅浚濱也以水庫乾涸為主題，獲得攝影類竹塹獎。

新竹縣長楊文科表示，新竹美展比賽今年邁入第20年，也是新竹地區藝術新秀的最大平台，期望展現大新竹地區藝術人才濟濟、臥虎藏龍的生態，今年作品呈現與疫情、乾旱相關議題，藉由藝術闡述人文關懷，也貼近社會現實。

新竹市政府文化局祕書邱淑芳表示，今年美展遇到疫情，收件延後至8月，所幸創作者持續投入創作，今年收件數相較往年多。新竹縣政府文化局長李安妤指出，今年也特別要感謝藝術家范天送、鄭世璠、鄧南光、陳在南、呂玉慶等人家屬，在水墨膠彩類、油畫類、攝影類、水彩類設置紀念獎並捐贈獎金，提攜新秀不遺餘力。

今年7大類竹塹獎得主分別為水墨膠彩類趙美玲、水彩類朱辰璇、綜合媒材創作類陳宣亦、書法篆刻類林儒、油畫類吳易澤、攝影類羅浚濱、工藝類沈育民榮獲。最年輕的得獎者為朱辰璇，作品「無名英雄」描繪路邊施工的工人，以接近寫實主義的表現技法，凸顯工人在疫情期間默默堅守崗位的畫面。陳宣亦作品「Covid-19 祈福祭意」也表達在疫情期間祈福之意。

新竹縣美術館展出水墨膠彩、水彩、綜合媒材3類型作品，書法篆刻、油畫、攝影類、工藝類4類則在新竹市文化局演藝廳展出，展期將至10月24日止，有興趣民眾可前往欣賞。