《孫榮輝—武耀梨園薪火傳》特展 01:362021/10/09 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小名「阿吉仔」，後遂成為藝名「孫榮吉」的孫榮輝（右），本是戲班囝仔。2015年獲頒台北市傳統藝術藝師獎，歌仔戲武生孫榮輝8月推出《孫榮輝—武耀梨園薪火傳》特展，因疫情關係，延至8日舉辦記者會，妹妹孫翠鳳出席力挺。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小名「阿吉仔」，後遂成為藝名「孫榮吉」的孫榮輝，本是戲班囝仔。2015年獲頒台北市傳統藝術藝師獎，歌仔戲武生孫榮輝8月推出《孫榮輝—武耀梨園薪火傳》特展，因疫情關係，延至8日舉辦記者會，記者會中孫榮輝（右）親自擔任頭手為自己的嫡傳弟子打鼓。（鄧博仁攝） 小名「阿吉仔」，後遂成為藝名「孫榮吉」的孫榮輝（右），本是戲班囝仔。2015年獲頒台北市傳統藝術藝師獎，歌仔戲武生孫榮輝8月推出《孫榮輝—武耀梨園薪火傳》特展，因疫情關係，延至8日舉辦記者會，妹妹孫翠鳳出席力挺。（鄧博仁攝） 大亞透明生活展 臺中歌劇院揭幕 《國際產業》持有比特幣 索羅斯公司招了 #孫榮 #特展 #薪火 #武耀 #梨園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 星展銀 再獲評全球最佳銀行 04:102021/10/08 產業特刊 招攬民眾投資墓園5年吸金逾百億 展雲公司5幹部交保 10:102021/10/08 社會 搭五倍券優惠 奇美博物館推「雙人看特展」6.7折 14:212021/10/08 生活 《鋼鐵股》久陽前9月營收增近1.4倍 Q4續看旺 16:502021/10/08 財經 台中筏子溪環教館啟用 打造城市溪流環境教育場域 18:552021/10/08 寶島 展碁國際 今起融資融券交易 04:102021/10/08 證券．權證 cama cafe 積極展店 拚IPO 04:102021/10/08 產業特刊 導電水膠防心肌梗塞 中榮突破性研究 07:302021/10/08 健康 《天堂階梯》台灣就有！來場東漂南迴之旅 絕美打卡熱點搭公車就能搜集 09:452021/10/08 生活 虹耀今采入主華光特區 親民價1398萬起 10:112021/10/08 房市新訊 厄文鐵齒拒接種 杜蘭特失望 04:102021/10/08 運動天地 生活熱門新聞 OK超商的優勢是什麼？鄉民齊指一服務：大勝龍頭小7 - 生活 超猛孕婦！新竹媽媽9年連生8胎 所有小孩換裝要花2小時 - 生活 113萬劑莫德納疫苗凌晨抵台 為第2劑解套 - 生活 震撼彈！20年歷史不敵現實面 微風國賓無預警宣布月底熄燈 - 生活 「硬封城」3個月工廠全停擺 越南台商曝慘痛經驗 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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