小名「阿吉仔」，後遂成為藝名「孫榮吉」的孫榮輝，本是戲班囝仔。2015年獲頒台北市傳統藝術藝師獎，歌仔戲武生孫榮輝8月推出《孫榮輝—武耀梨園薪火傳》特展，因疫情關係，延至8日舉辦記者會，記者會中孫榮輝（右）親自擔任頭手為自己的嫡傳弟子打鼓。（鄧博仁攝）

小名「阿吉仔」，後遂成為藝名「孫榮吉」的孫榮輝（右），本是戲班囝仔。2015年獲頒台北市傳統藝術藝師獎，歌仔戲武生孫榮輝8月推出《孫榮輝—武耀梨園薪火傳》特展，因疫情關係，延至8日舉辦記者會，妹妹孫翠鳳出席力挺。（鄧博仁攝）