國慶連假將至，根據即時路況顯示，今天下午5時左右，國道已經有路段湧現車潮。高公局表示，明天是國慶連假首日，預估國道1號楊梅至新竹等6路段將出現車多壅塞。

國慶3天連假即將到來，根據國道即時路況顯示，國道部分路段在今天下午5時左右已經開始湧現車潮，包含國1新竹至竹北、后里至台中系統、大雅至豐原；國5頭城至坪林交控等路段時速都不到40公里。

交通部高速公路局科長蔡明哲接受電話訪問表示，今天國道交通量約增加1成左右，且以都會區鄰近國道較為壅塞，目前看起來都屬於下班車潮為主，返鄉車潮較不明顯。

蔡明哲表示，國5部分，上午車流量就有增加，預計晚上將會有一波車潮，預估要到明天凌晨0時才會紓解，提醒往宜蘭方向用路人要提早出發或者明天下午後再出發。

明天是國慶連假第一天，高公局預估將是國慶連假車流量最多的一天。（資料照）

明天是國慶連假第一天，蔡明哲表示，預估國道交通量為118百萬車公里，將是國慶連假車流量最多的一天。

蔡明哲說，預估明天壅塞路段將出現在國1南下楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國1北上圓山至大華系統；國3南下土城至關西、快官至霧峰；國5南下南港系統至頭城。

高公局指出，明天的交通疏導措施包含國5早上6時到中午12時實施高乘載管制、凌晨0時到中午12時國5封閉石碇、坪林南向入口、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、國道實施單一費率、凌晨0時到早上5時全國道暫停收費等。